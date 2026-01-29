知覧茶をテーマに制作した『茶本』が「マックン賞」を受賞！

南九州市

地域の魅力を国内外に発信する優れたパンフレットや動画を表彰する「地域プロモーションアワード」（一般財団法人地域活性化センター主催）において、知覧茶をテーマに当市が制作した『茶本』が、「ふるさとパンフレット大賞（第13回）」で、「マックン賞」を受賞しました。

応募数90点の中から受賞7作品のひとつに選出されました。

デジタルブックとして、市ホームページ内の知覧茶ブランドサイトに掲載しています。

知覧茶ブランドブック「茶本」はこちらからご覧ください。(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/chirancha/enjoy/8312.html)

茶本の制作について

全国的に「知覧茶」の認知度が十分とは言えないことから、知覧茶のブランディング活動に取り組んでおり、その基本ツールとして「茶本」を制作しました。

「茶本」は、知覧茶の美しさや美味しさを追求したブランドブックであり、知覧茶のブランドイメージを醸成するとともに、誰もが知る「知覧茶」となることを目指しています。

今後の展望

リーフ茶の需要減少という課題がある一方、海外では健康志向を背景に抹茶ブームが続いており、今回の受賞を機に、茶本を活用したPRに努め、国内外で煎茶の美味しさを広めていきたいと考えています。

