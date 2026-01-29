ノーリツプレシジョン株式会社(本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：吉井 剛)は、現在在学中の学生を対象としたオープンカンパニー「製品企画体験プログラム」を2026年2月13日(金)に本社にて開催いたします。





このイベントは、写真プリント機で世界トップクラスのシェアを誇る当社の技術力と、その基盤を活かして「畜産×AI」といった未開拓のニッチ市場へ挑戦する「製品企画」の楽しさを体感いただける内容です。ワークショップや若手社員との交流を通じ、ものづくりで社会課題を解決していく「ニッチトップ企業」ならではの働き方をご紹介します。









■実施内容

(1)【特別企画】プロ仕様の証明写真撮影＆プレゼント

世界中の写真店で愛用されている当社製写真プリンター「QSS」を使用。その場で撮影した証明写真を高品質印刷してプレゼントします。就活準備にも役立つ、写真プリンターメーカーならではの支援特典です。





(2)現場の視点を学ぶ「ニッチなものづくり体験」ワークショップ

チームで「ニッチなニーズの調査」から「製品企画」までを体験。先輩社員がチームに加わり、企画の考え方や視点についてリアルなフィードバックを行います。





(3)本音で語る「現場社員との座談会」

「どんな想いで製品を作っているのか」「どのように会社を決めたのか」など、先輩社員から直接聞くことができる少人数制の座談会です。今後のキャリア形成に役立つヒントを、リラックスした雰囲気の中で提供します。









■開催概要

開催日程： 2026年2月13日(金) 10：00～17：00

会場 ： ノーリツプレシジョン株式会社 本社(和歌山市梅原579-1)

対象 ： 大学生、大学院生、短期大学生、専門学生、高専生、高校生

(全学部・全学科対象)

参加特典： (1)当社製品による高品質証明写真

(2)参加者限定の「特別キャリアプログラム」や優先情報のご案内

申込方法： マイナビ2027よりセミナー予約をお願いいたします。

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp212591/outline.html









■会社概要

社名 ： ノーリツプレシジョン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 吉井 剛

創業 ： 1951年2月

設立 ： 2011年 2月

資本金 ： 100,000,000円

事業内容： 写真処理機器・介護機器の開発・製造・

販売/医療機器の開発・製造受託

本社 ： 〒640-8550 和歌山市梅原579-1

URL ： https://www.noritsu-precision.com