【鳥羽商船高専】JENESYS2025 日本・ASEAN学生会議参加者が鳥羽商船高専を訪問

独立行政法人国立高等専門学校機構日本・ASEAN学生会議参加者と練習船鳥羽丸乗組員が練習船鳥羽丸の前で記念撮影に応じる様子

令和8年1月15日(木)、 対日理解促進交流プログラム JENESYS2025 日本・ASEAN学生会議の参加者が鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市、校長：古山 雄一、以下「鳥羽商船高専」）を訪れ、本校で行われている教育現場を視察しました。

日本・ASEAN 学生会議は、ASEAN 諸国11か国および日本からの参加者が、互いの国や地域への理解を深めるとともに、アジアに共通する課題について、視察や体験、意見交換を通じて考察するプログラムです。参加者は、自らの能力や可能性に気づき、社会貢献への意識を高めるとともに、文化の多様性を尊重し、相互理解を通じて友好協力のネットワークを強化することを目指しています。また、参加者は、「アジア地域の平和と安定、成長と繁栄に対し、何ができるか」を共通テーマとし、「気候変動・防災」、「教育・デジタル技術」および「スタートアップ・国際連携」について議論を行います。

今回、鳥羽商船高専を訪れたグループは、「教育・デジタル技術」をテーマとしており、日本の先進的な取り組み事例として、本校が推進するDX化への取り組みや、最新鋭の技術が詰め込まれた練習船「鳥羽丸」を視察しました。

鳥羽商船高専では、デジタル技術を活用して地域課題の解決に取り組む PBL（Project Based Learning）を教育カリキ ュラムに取り入れ、地域に貢献できる実践的技術者の育成を積極的に進めており、特に、三重県の主要産業である農業や水産業分野において、成果を上げています。また、令和7年3月には、最新鋭の設備と技術を備えた練習船「鳥羽丸」が竣工し、次世代の海事人材育成の拠点としても大きな期待が寄せられています。

視察当日は、ニコルソン ショーン チャールズ准教授が日本・ASEAN学生会議の参加者に鳥羽商船高専の成り立ちや現在行われている教育を紹介しました。その後、情報機械システム工学科の学生が、これまでに取り組んできたDX化事例2つを説明しました。

ニコルソン准教授による学校紹介の様子学生によるDX化事例発表の様子DX化事例について、日本・ASEAN学生会議の参加者から質問も相次いだ

続いて、日本・ASEAN学生会議参加者は練習船鳥羽丸を訪れ、齊心俊憲船長、山野武彦機関長および島大吾准教授による案内を受けながら、船橋やエンジン制御室等を見学しました。

練習船鳥羽丸のエンジンルームを案内する機関長（左）と見学する日本・ASEAN学生会議の参加者たち練習船「鳥羽丸」の船橋を案内する齊心船長（右）と島准教授（右から2人目）

視察後、参加者は「とても貴重な経験をさせてもらい、とても感謝している」、「DX化の発表内容はとても興味深かった。また、学校内に日本らしい文化を感じるところがあったことも興味深かった。とても良い経験になった。」と話していました。

概要｜JENESYS2025 日本・ASEAN 学生会議の参加者による視察



◆日時

令和8年1月15日(木) 13:30～15:30

◆場所

鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市池上町1番1号）

◆視察内容

１.鳥羽商船高等専門学校の紹介

２.DX化事例の発表

「しらせーる ～持続可能な環境配慮型のシラス漁支援システム～」

「めたましーど ～ノリ養殖を食害から守る～」

３.練習船鳥羽丸の見学

◆視察者

JENESYS2025 日本・ASEAN学生会議に参加するASEAN訪日団26名

関係者2名

鳥羽商船高等専門学校について

鳥羽商船高等専門学校は明治8年（1875年）に芝新銭座二番地に航海測量習練所として創基し、その分校として明治14年（1881年）8月20日に三重県鳥羽町に鳥羽商船黌として創立されました。日本にある5商船高専のうち最も歴史の古い商船系高等専門学校です。船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科で構成され、科学的思考と高度な知識・技術を習得し、地域社会から世界まで幅広く活躍できる技術者を育成しています。

左写真｜鳥羽商船高等専門学校の外観(奥側)・練習船が停泊する桟橋(手前側)、右写真｜令和7年3月竣工の練習船鳥羽丸四代目

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

所在地：三重県鳥羽市池上町1番1号

校長：古山 雄一

設立：1881年

学校ウェブサイト：https://www.toba-cmt.ac.jp/

事業内容：高等専門学校、高等教育機関