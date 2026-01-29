Datarize、EC成長支援の実績が認められ「2025 Cafe24 ベストパートナー」に選定

株式会社データライズジャパン

EC特化型CRMマーケティングツール「Datarize」を提供する株式会社データライズジャパン（本社：東京都港区虎ノ門、代表：キム・ソンム）は、グローバルECプラットフォームを展開するCafe24より、2025年における顧客価値向上およびサービス品質向上に大きく貢献したパートナー企業として、

「2025 Cafe24 ベストパートナー」に選定されたことが発表されました。

データライズは、顧客行動データに基づくAIパーソナライズドメッセージングにより、ECストアの売上成長を支援し、再購入率・購入転換率（CVR）の向上など実質的な成果を創出した点が高く評価されました。

Cafe24では毎年、顧客中心のサービス運営や専門性を発揮し、プラットフォームの成長に貢献したパートナー企業を選出しています。今年は特に、EC事業者の実質的な売上成長や顧客体験（CX）改善に寄与した企業の成果が顕著だった年とされており、その中でもDatarizeは、AIを活用した高度な顧客データ分析とCRMマーケティング自動化ソリューションによりCafe24を利用するストアの成果創出に大きく貢献しました。

Datarizeは、Cafe24を利用するネットショップ運営者・EC事業者に対し、CRMマーケティング自動化、顧客行動データ分析、AIパーソナライズドメッセージングを提供し顧客購入ジャーニー全体における成果改善を継続的に支援してきました。これにより、ECストアの再購入率向上、CVR改善、売上アップ、運営効率の向上など、多角的な成果に寄与しています。

Cafe24の担当者は次のようにコメントしています。

「Datarizeは顧客データ活用における専門性の高さと、顧客中心のアプローチを基盤に、多くのストア運営者のビジネスにポジティブな変化を生み出しました。こうした成果がパートナーエコシステム全体に活力を与えたことから、2025年のベストパートナーに選定しました」

また、Datarizeの担当者は次のように述べています。

「Cafe24と共に、顧客体験を中心に据えたCRMマーケティング環境を構築してきた取り組みが評価され大変光栄です。今後も、EC市場の成長とネットショップ運営者の課題解決に向け超パーソナライズ技術をより高度化しマーケティング効率の最大化と持続可能な成長を支援してまいります」

Cafe24とDatarizeは今後も、EC事業者の売上成長・顧客価値最大化を目的とした技術連携およびパートナーシップ強化を継続していく予定です。

［会社情報］

株式会社データライズジャパン

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者:キム・ソンム

会社HP:https://www.datarize.ai/ja