商工業振興を目指し高槻市と高槻商工会議所が包括連携協定を締結

高槻市

令和8年1月29日（木曜日）、高槻市は高槻商工会議所（桑内義和会頭）と、市内商工業の発展と活力ある地域社会の創造に関する包括連携協定を締結しました。

両者はこれまでも、市内産業の魅力を市民が体験しながら楽しめるイベント「たかつき産業フェスタ」の共同開催、連続セミナー「たかつき創業塾」などを通じた創業支援、市内の特徴的な商品をお土産としてPRする「たかつき土産」認定制度、公益社団法人高槻市観光協会と三者で行う体験交流型観光プログラム「オープンたかつき」など、商工業・観光振興等の分野で緊密に連携してきました。

今回の協定では、市内商工業の発展や地域経済の振興、防災・災害対策等でさらに連携を深め、お互いが持つノウハウなどの資源を有効に活用して協働による取り組みをさらに推進することとしています。今後、商工業者の経営基盤強化や諸課題の解決、防災力向上などに向け、両者が連携して支援に取り組むことで、街のさらなるにぎわいづくりや地域社会の活性化を図ることを狙いとしています。

この日行われた協定締結式で、桑内会頭は、「市との連携をますます深め、地域に貢献していきたい」と意気込みを語り、濱田剛史市長は「これまで以上に連携を強化し、本市の発展につながる取り組みを展開していきたい」と話しました。

【包括連携協定による連携事項】

・市内商工業の発展に関すること

・地域経済の振興に関すること

・防災・災害対策に関すること

・文化及び観光の振興に関すること

・未来を担う人材の育成に関すること

・市の各種政策の普及啓発に関すること

・その他、本協定の目的に資する事項に関すること