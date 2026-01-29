柏高島屋 本館3階　岡本肇作品展『七福神道中旅 ～歌川広重「東海道五拾三次」へのオマージュ』。２/４～/1０日まで。原画、版画を展示販売。七福神ご一行様が日本中に笑顔と温もりを届ける旅が始まる。

株式会社アートプリントジャパン1. 起点日本橋 朝之景

11. 箱根 湖水図12. 三島 朝霧16. 蒲原 夜の雪

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう』の放送により、

日本の伝統文化である浮世絵や江戸の美意識に、

あらためて光が当たる昨今

岡本肇氏 渾身の最新作が完成しました！

それが

歌川広重へのオマージュとして描き下ろした

『東海道五十三次』シリーズです。

今展では

『七福神道中旅 ―

歌川広重「東海道五拾三次之内」へのオマージュ』

と題して作品展を開催します。

作品の中で旅をするのは

全て七福神ご一行様★ 横浜の宿場町も沢山あり

一見の価値あります。

日本中、そして世界に

笑顔とぬくもりと溢れんばかりの福を届けるわくわくする旅が始まります。

55枚の初描き下ろしの原画は圧巻！ですが

既に売約になっている作品も出ております。

ご了承くださいませ。

また、

広重の原画とほぼ同サイズのジクレーも制作。

55枚集めるのも楽しい趣味になりそう！

パワースポットのような岡本先生の作品で

人生最高にHappyに！

是非お近くの作品展にお越しくださいませ。

七福神のあたたかい福がいっぱい！ ご利益があるかもしれません。

【お買い上げ特典】

会期中、東海道五拾三次の原画をお買い上げいただいたお客様にのみ、裏板に岡本肇先生が直筆のサインをお入れいたします（後日納品） ※その他の縁起物等の原画、版画のお買い上げのお客様にはサインはございませんのご了承くださいませ

七福神道中旅 巡回スケジュール

2026年

■1月7日（水）→ 1月20日（火）まで

町田小田急 4F インテリアアート売り場(グラフィックステーション) 042-727-2101

■1月13日（火）→ 1月27日（火）まで

鹿児島山形屋 1号館5階 アートステーション 099-227-6671

■1月14日（水）→ 1月27日（火）まで

米子高島屋 本館４階 インテリアアートギャラリー 0859-31-8341

■2月4日（水 )→ 2月10日（火）まで

柏高島屋 本館3階 POPUP SPACE ふらりザステージ 047-147-3435

■2月18日（水 )→ 3月3日（火）まで

いよてつ高島屋 6階 美術画廊 089-948-2496

■3月5日（木）→ 3月18日（水）まで

池袋東武 ６階1番地 サロン・ド・デコール 03-5950-3520

■3月4日（水）→ 3月17日（火）まで

岡山高島屋 6階 インテリアアートギャラリー 086-222-0100

■3月6日（金）→ 3月11日（水）まで

京急上大岡 催事場 045-848-7319

岡本肇 Profile

1942年

大阪に生まれる。空間プロデューサーとして活躍。

1986年

中国・吉林省との文化交流で、篆刻（てんこく）や書を学ぶ。

1991年

(有)和味文化研究所を設立し、新鮮な和風感覚での生活道具や生活雑貨を商品企画。

1998年

猫のキャラクター「Kabamaru」をデビューさせる。

2007年

Kabamaruたちの猫の気ままな生き方を描いたエッセイ『猫だより 笑ったぶんだけ楽しくなれる』（小学館）を出版。カレンダーをはじめ、Kabamaruキャラクター商品が人気を博す。

水墨書画作品展を全国各地で開催。和テイストの商品企画や様々な創作活動を展開中。

水墨書画教室「墨童の会」主宰。

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

TEL:03-5923-1362（土日祝休）

Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions

展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/blog-post.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)

