Àä»¿¸ø³«Ãæ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ø¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î¿¦¶È¡ÙTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ç±äÄ¹¾å±Ç¤¬·èÄê¡ª

NTLive¡Ø¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î¿¦¶È¡Ù Photo by Johan Persson
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÈÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¤¤ÁÏ¤é¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ï¡¢±é½Ð¡¦±éµ»¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥ÈÈþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Â¤Î¿Æ»Ò¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤Ç¤â¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¥¤¥á¥ë¥À¡¦¥¹¥¿¥¦¥ó¥È¥ó¤È¥Ù¥Ã¥·ー¡¦¥«ー¥¿ー¤Î±éµ»¹çÀï¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¡¢±é·à¤ÎËÜ¾ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉñÂæ¤òÆüËÜ¤Ëµï¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂçËþÂ¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±äÄ¹¾å±Ç¤Î·èÄê¤ËÄÉ²Ã¤Ç¡¢Âçºå¡¦ÀðÄ®¥¥Í¥Þ¤Ç¤â2/6(¶â)¤«¤é¤Î¸ø³«¤¬µÞî±·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«Æ¨¤¹¤Ë¤ÏÌÞÂÎÌµ¤¤¥¤¥®¥ê¥¹±é·à¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-BRpHGUDC68 ]
±äÄ¹¾å±Ç·à¾ì
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ« 1/30(¶â)～2/5(ÌÚ) Ï¢Æü16:15³«±Ç
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍ 1/30(¶â)～2/5(ÌÚ) Ï¢Æü9:05³«±Ç
¥·¥Í¡¦¥êー¥Ö¥ëÃÓÂÞ¡¡1/30(¶â)19:45³«±Ç¡¡1/31(ÅÚ)17:20³«±Ç <= *ÊÄ´ÛÁ°ºÇ½ªÆü
º£¸å¾å±Ç·à¾ì
Âçºå¡¦ÀðÄ®¥¥Í¥Þ¡¡2/6(¶â)～2/11(¿å)
¼¯»ùÅç¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¥º¥·¥Í¥Þ¡¡2/7(ÅÚ)¡¦11(¿å½Ë)¡¡<= *2Æü¸ÂÄê¾å±Ç
ºîÉÊ³µÍ×
ºî¡§¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥·¥çー¡¿±é½Ð¡§¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¯¥Ã¥¯
¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó1»þ´Ö52Ê¬
½Ð±é¡§¥¤¥á¥ë¥À¡¦¥¹¥¿¥¦¥ó¥È¥ó¡Ê¡Ø¥ô¥§¥é¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¡Ù¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥·ー¡¦¥«ー¥¿ー¡Ê¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È¡Ù¡Ø¥Ï¥ïー¥º¡¦¥¨¥ó¥É¡Ù¡Ë¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¡Ê¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡Ù¡Ë¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥°¥ì¥Ë¥¹¥¿ー¡ÊNTLive¡Ø¤«¤â¤á¡Ù¡Ë
¥¹¥Èー¥êー¡§»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ä¼ã¤½÷À¥ô¥£¥ô¥£¡¦¥¦¥©¥ì¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤ÏµìÍè¤Î²ÈÉãÄ¹À©ÅÙ¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ô¥£¥ô¥£¤È¥¦¥©¥ì¥óÉ×¿Í¤Î»×¹Í¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯――¡£
HP¡§¡¡https://www.ntlive.jp/mrswarren
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¼ç±é¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¡Ù¤â³ÆÃÏ¤Ç¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤¬¥ì¥¤¥×¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©¡¡»Å»ö¤È²È»ö¡¦°é»ù¤Ç¼ê°ìÇÕ¤ÎËèÆü¤òÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¤¢¤¤¶µ°é¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Î¥¸¥§¥·¥«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¸¥§¥·¥«¤Î·è°Õ¤Ï¡©¡¡¡Ø¥×¥é¥¤¥Þ¡¦¥Õ¥§¥¤¥·¥£¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿À©ºî¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ØÌäÂêÄóµ¯¤ò¤¹¤ë¿´¤Ë»Ä¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¡Ùº£¸å¤Î¾å±Ç·à¾ì
¼¯»ùÅç¥¬ー¥Ç¥ó¥º¥·¥Í¥Þ 2/1(Æü) <= Last Chance!
Àîºê»Ô¥¢ー¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡2/21(ÅÚ)～2/27(¶â)
ÀðÄ®¥¥Í¥Þ¡¡2/18(¿å)～2/24(²Ð)
