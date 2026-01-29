文教大学教育学部の学生が足立区花畑公園のトイレアートをデザイン

文教大学学園

文教大学教育学部美術専修の学生有志が東京都足立区の「あだちトイレアートProject」に参加し、同区花畑公園に設置されているトイレと遊具の塗装デザインの提案と実際の塗装作業を行いました。

「あだちトイレアートProject」は、安全・安心・快適に公園を利用できる環境づくりを目的とした足立区の取り組みで、区内の公園に設置されているトイレをアートとしてデザインすることで、公園全体の印象を明るくしています。

本プロジェクトに参加するにあたり、学生達は2025年の夏頃からデザインの検討を始め、四季折々の植物を楽しむことができる花畑公園の特徴から着想を得て、トイレの外壁に四季、タイヤの遊具に花を描くデザインを考案しました。実際の塗装作業は、株式会社船木塗装や、塗料を提供していただいた日本ペイント株式会社、副資材を提供していただいた森商事株式会社の協力のもと、2025年12月6日、7日、13日の3日間かけて行いました。13日には、地域の子ども達も塗装作業に参加しました。

参加した大学生からは次のような感想が寄せられました。

- 花畑公園の公衆トイレに絵を描くということで、花畑公園の様子や周辺の景観を知るところから始まりました。デザインは花畑公園らしくすることはもちろん、子どもたちと絵を描くことも視野に入れて進めました。最終日、ステンシルに慎重にローラーを当てる子どもや指を使って自由で豪快な線を描く子どもの姿を見て、このプロジェクトに参加できたことへの幸せを感じました。教員を目指す身としてこのような機会をいただけてよかったです。- 文教生として、あだちキャンパス近くの花畑公園の公衆トイレにトイレアートを施しました。公共空間に自分たちの絵を描く新鮮さを感じながら制作を行い、町に調和する色彩を意識して混色する大切さを学びました。制作中、子どもや高齢者から「公園がかわいくなった」「絵で雰囲気が変わる」と声をかけられ、美術が地域活性化に寄与できることを実感しました。また、区の小学生や幼稚園児と共同で描く中で、子どもと関わる楽しさや将来教育者として関わりたいという思いが高まりました。

文教大学教育学部では今後も、「人間愛」の建学の精神のもと、地域社会と協力して「教育力」と「人間力」を備えた教育者を養成していきます。

■文教大学概要：

学長／宮武 利江

建学の精神／「人間愛」

在籍学生／8,821名（2025年5月1日現在）

越谷キャンパス（教育学部・人間科学部・文学部）、湘南キャンパス（情報学部・健康栄養学部）、東京あだちキャンパス（国際学部・経営学部）の3キャンパスからなる総合大学です。

https://www.bunkyo.ac.jp/