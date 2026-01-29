外れナシ※掟破りの細密的中【本音/日付/出来事⇒総特定】占星数秘術が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年1月29日（木）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「黒田聖光先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆外れナシ※掟破りの細密的中【本音/日付/出来事⇒総特定】占星数秘術

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/411/crkuroda/index.html

■提供内容のご紹介

【無料あり】この占い、当たり過ぎッ!!【外れナシ】これまでの“当たる”常識をひっくり返す掟破りの超細密鑑定。占星術と数秘術を融合した最進化鑑定【占星数秘術】で、本音も日付も出来事も場所さえも全特定◆今あなたに最も必要な言葉を、極限まで突き詰め具体的にお答えします。

■監修者紹介

子供の頃から占いに興味を持つとともに、人それぞれに環境や人生の違いがあることを不思議に思いながら育つ。

20代になると、見えない運命を目で見るために、東西に伝わる占いや運命学の研究を始める。

古くから伝わる解釈や最新の技法が本当に当たるのかを実証するため、知人を実験台に占いをしていたところ「当たる」と評判が高まり、口コミで鑑定依頼が集まるほどの人気を得て、建築士として活躍していた会社を辞め、以降は専業の占い師となる。

占いといった運命学だけではなく、心理学や霊的哲学、魔術やヒーリングなど広い視野から得た知識を、依頼者の幸せのために生かせるよう、一期一会、日々精進の気持で鑑定をしている。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/