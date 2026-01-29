≪期間限定≫ 季節を添えた贈りものに。ブラウニー専門店【côtecour（コートクール）】より『ブラウニー詰合せ （ベリーブラウニー入）』が登場。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は日本初のブラウニー

専門店【côtecour（コートクール）】より『ブラウニー詰合せ （ベリーブラウニー入）』が期間限定で発売いたしました。

コートクールの定番商品『東京ブラウニー』と『アールグレイブラウニー』、期間限定の『ベリーブラウニー』3種類の詰合せです。個包装で、常温でお持ち運びできますので、取引先への手土産やご挨拶のお供など、ビジネスシーンでも活躍する詰合せです。

期間限定『ベリーブラウニー』は、生地に厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートをブレンドし、プチプチと弾ける食感のフリーズドライラズベリーを練り込みました。天面にあしらった華やかなベリー生地には、栃木県産の「とちあいか」とラズベリーを合わせ、職人が一つひとつ丁寧に模様を描いています。2種類のベリーの華やかな香りと甘酸っぱい味わいの贅沢なブラウニーをお楽しみください。

大切な方や、日頃お世話になっている方への贈り物にぴったりです。期間限定商品ですので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

◆商品概要

【商品名】 ブラウニー詰合せ（ベリーブラウニー入）

【価 格】 8本入 2,160円（税込）

12本入 3,456円（税込）

21本入 5,670円（税込）

【取扱店】 恵比寿本店、松屋銀座店、ルミネ立川店、

ラゾーナ川崎プラザ店、東京ギフトパレット店、

羽田空港第2ターミナル金の翼店

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

※販売状況は、店舗により異なります。詳細は、店舗までお問合せください。

◆ブランド情報

ブラウニー詰合せ 8本入

ブラウニー本来の味を、

日本のみなさまにお届けしたい。

その強い想いから、日本初のブラウニー専門店として、「コートクール」は誕生しました。

2種類のクーベルチュールチョコレートを

ブレンドすることで生まれる、濃厚なカカオの風味。

さらに、選び抜いた食材だけを使い、

今までにない深い味わいに仕上げました。

コートクールが贈る、

極上のブラウニーをご堪能ください。

◆商品情報

【グランブラウニー】≪数量限定≫

バレンタインの為にご用意した、シェアして愉しむブラウニー。グリオットチェリーの酸味がチョコレートのコクを引き立て、さらにピスタチオとくるみの食感がアクセントを添える贅沢な一品です

1個入 \2,160円（税込）

※数量限定商品の為、無くなり次第終了

【東京ブラウニー】

コートクールの定番商品。厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートを生地に練り込み、力強いカカオの風味が感じられる生地に仕上げました。なめらかでしっとりとした食感が愉しめます

5本入 \1,458円（税込）

10本入 \2,700円（税込）≪期間限定≫

【アールグレイブラウニー】

自慢のブラウニー生地に紅茶フレーバーをプラスして焼き上げました。一口食べると芳醇なカカオの風味と、アールグレイの華やかな香りが口いっぱいに広がります。

5本入 \1,458円（税込）

※商品の取り扱いは、店舗により異なります。詳細は、店舗までお問合せください。

◆店舗情報

・恵比寿本店

住所：〒150-0011 東京都渋谷区東 3-9-40

営業時間：11:00 ～ 19:00

・松屋銀座店

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店 地下1階

・ルミネ立川店

東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川 1F スイーツゾーン

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ１F

・羽田空港第２ターミナル金の翼店

東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第二ターミナル2F マーケットプレイス

・東京ギフトパレット店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口 東京ギフトパレット

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/cotecour

Instagram：https://www.instagram.com/cotecour_jp/

X(旧Twitter)：https://x.com/cotecourjp

Facebook：https://www.facebook.com/cotecourjp/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、

ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ