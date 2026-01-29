国際対がん連合(UICC)日本委員会主催 2月4日(水) ワールドキャンサーデー2026イベント開催

公益財団法人がん研究会

この度、国際対がん連合(略称UICC)日本委員会(https://www.jfcr.or.jp/UICC/)では、2026年2月4日(水)のワールドキャンサーデーに、全国各地のライトアップ会場を繋げ、ライトアップ点灯式をオンラインにて開催する運びとなりました。

ワールドキャンサーデー2026イベントリーフレット

ワールドキャンサーデーは、毎年2月4日に、一人ひとりが、がんに関する意識を高め、この病気に対して行動を起こすことを目的として、世界各地でさまざまな取り組みを行う日です。

UICCの取り組みの一つである「Light up the world」と連動して、全国各地のライトアップ会場にて、点灯合図にあわせてUICCカラーの「ブルー」「オレンジ」へとライトアップを行います。

点灯式の様子はオンラインにて配信し、点灯式を通じて、思いを一つにし、そして、共有しあい、日本ががんに立ち向かう決意を、日本国内のみならず、世界に向けて発信いたします。

点灯式には、女優の秋野暢子さんがゲストとして参加いたします。UICCのネットワークを繋げて「United by Unique」をスローガンに、がんと社会のありようを皆さんと共に考えたいと思います。

ワールドキャンサーデー2026イベント ライトアップ会場

◆Light up the world 未来に光をつなぐ ライトアップ点灯式

開催期間 :2026年2月4日(水) 17:30～18:15【ライトアップ点灯時刻:18:00】

配信形態 ：ワールドキャンサーデー特設サイトにて配信(YouTube Live)

サイトURL【 https://worldcancerday-jp.org/ 】

配信会場：がん研究会 吉田富三記念講堂(東京都江東区) ※一般の方の参加はございません

主催 ：ＵＩＣＣ日本委員会

ゲスト ：秋野 暢子さん（女優）

メッセージ（代読）：王貞治さん（福岡ソフトバンクホークス取締役会長）

UICC日本委員会：

野田 哲生（UICC日本委員会委員長・がん研究会名誉研究所長）

中釜 斉（UICC日本委員会幹事・日本医療研究開発機構理事長）

垣添 忠生（UICC日本委員会幹事・日本対がん協会会長）

司会進行 河原 ノリエ（UICC日本委員会広報委員長・東京大学総合文化研究科特任准教授）

◆【ライトアップ会場(予定)】全国1６カ所の施設のご協力によりライトアップ

広尾サンタランドイルミネーション【北海道】

仙台スカイキャンドル【宮城県】

栃木県庁昭和館【栃木県】

埼玉県立がんセンター【埼玉県】

埼玉スタジアム2002【埼玉県】

埼玉小児医療センター【埼玉県】

東京都庁【東京都】

大船観音【神奈川県】

新潟日報メディアシップ【新潟県】

世界遺産 相倉合掌造り集落【富山県】

金沢城（石川門）【石川県】

高山市・中橋【岐阜県】

岐阜市役所【岐阜県】

愛知県庁【愛知県】

彦根城【滋賀県】

博多ポートタワー【福岡県】

◆【ワールドキャンサーデー・ライブセッション】

ライトアップ点灯式に引き続き、UICC日本委員会主催によるライブセッション動画を18:45からライブ配信いたします。詳細はワールドキャンサーデー特設サイトにてご確認ください。

配信内容：タイトル 「これからのがん予防とがん医療を知る！」

座長：吉野 孝之（日本癌治療学会 理事長／国立がん研究センター東病院副院長）

大島 正伸（日本癌学会 理事長／金沢大学がん進展制御研究所教授）

間野 博行（国立がん研究センター 理事長）

演者：松尾 恵太郎（愛知県がんセンター研究所がん予防研究分野 分野長）

本田 一文（日本医科大学大学院医学研究科生体機能制御学分野 教授）

冨樫 庸介（岡山大学学術研究院医歯薬学域 腫瘍微小環境学分野 教授）

ワールドキャンサーデー2026・ライブセッションリーフレット

◆【ワールドキャンサーデー・オンデマンドセッション】

UICC日本委員会加盟メンバー組織主催によるオンデマンドセッション動画を2月4日(火)より公開いたします。詳細はワールドキャンサーデー特設サイトに近日中に掲載いたします。

配信日時：2026年2月4日(水) 19:45(予定)～ 加盟メンバー組織主催セッションを配信いたします。

※ワールドキャンサーデーとは？

UICC（国際対がん連合） によって 2 月 4 日に行われる世界的なイベントであり、がんに対する啓発や教育を行い、行動を起こすことを通してがん対策を行うことを目的としています。2000 年にパリで開催されたがんサミットによって始まりました。2022 年からは「Close the care gap」をテーマに、昨年2025年からは「United by Unique」をテーマとし、一人ひとりががん撲滅のために何ができるかを表明するキャンペーンが行われています。

【URL：https://worldcancerday-jp.org/（日本語）/ https://www.worldcancerday.org (英語)】

※UICC（国際対がん連合）/UICC 日本委員会とは？

UICC（Union for International Cancer Control）は、1933 年に設立された世界的な広がりを持つ民間の対がん組織連合です。ジュネーブに本部を置く世界最大の対がんコミュニティで、現在は世界の 172 カ国から 1200 団体が参加しています。【URL：https://www.uicc.org 】

UICC 日本委員会は事務局を（公財）がん研究会に置き、日本の主要ながん専門学会、がんセンター、研究所、研究基金、病院、対がん協会など 30 団体が参加しています。【URL: https://www.jfcr.or.jp/UICC/ (日本語)】