(株)ブレイズの電動アシスト自転車『スタイル e-バイク』について、JIS準拠の測定結果を公表

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、電動アシスト自転車『スタイル e-バイク』について、外部試験機関で、JIS D 9115「一充電当たりの走行距離の測定方法」に準拠した測定を実施し、アシストモード1で最大126km、アシストモード3で85kmの航続距離を確認いたしました。

本測定結果に基づき、『スタイル e-バイク』の航続距離に関する仕様情報を更新いたします。

今回の仕様更新は、ユーザー様が航続距離を公平に比較できるよう、規格に準拠した試験結果を採用し、データの妥当性を高めたものです。

航続距離はモード別の基準値として明確に示し、あわせて試験条件を併記することで、数値の前提と読み取り方を分かりやすく整理いたしました。

■測定方法と条件

規格：JIS D 9115「一充電当たりの走行距離の測定方法」に基づき測定

主な条件：新品バッテリーを常温15～25℃で使用／無風・平滑乾燥路／積載重量は65kg（乗員および荷物を合計した重量）／前照灯消灯／ブレイズが指定したタイヤ空気圧

位置づけ：比較に用いるための標準化された基準試験（※実走はアシストモードや積載重量などの走行条件により変動）

■正式測定結果

標準パターン ※1

・モード1：126km

・モード2：103km

・モード3：85km

4度登坂連続パターン※２

・モード1：57km

・モード2：46km

・モード3：40km

■商品紹介

電動アシスト自転車『STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）』

※1. 標準パターンとは、業界統一のテスト条件です。※2. 4度登坂連続パターンとは、4度の坂道を連続走行した場合をいいます。

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。

多数のオプションをご用意。お客様一人ひとりに最適なスタイルをご提案します。極太タイヤ

振動を吸収し、疲れにくい

シマノ製7段変速ギア

ペダルの重さを最適化

3つのアシストモード

ワンタッチで切り替え

高性能バッテリー

室内・車体からも充電OK

暗い道でも前方を明るく照射急な登り坂でも軽快な走行を実現MTBサスで凹凸道も安定

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。



スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売