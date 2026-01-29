食体験イベント「青森×神戸FOOD FES!」を神戸市の企業３社がバレンタインデーをハイライトに2月13日（金）～3月2日（月）に開催@神戸市新港町エリアが舞台

株式会社フェリシモ

フェリシモは、青森県が推進する「神戸・関西への魅力発信・展開支援」（※1）の取り組みに関し、「令和7年度青森・神戸共創ビジネス推進業務」を受託しています。この取り組みをきっかけに、フェリシモの働きかけにより青森県とのつながりを持った神戸市の企業３社が、主体的な連携によるイベントをバレンタインデーを契機に共催します。それぞれの特色を生かし、神戸港近く“ニューシーポート”エリアの施設で、青森県・神戸市の協力を得て開催する食体験イベント「青森×神戸FOOD FES!」です。イベントを実施するのは、ポトマック、安福又四郎商店、フェリシモです。ポトマックはフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES」にて、青森のご当地グルメが味わえるポップアップイベント「TOOTH MART meets 青森県」を2月13日（金）～3月2日（月）に開催。安福又四郎商店は新港町のレストラン「Sincro」を会場に八戸の魚と神戸の日本酒のランチとディナーのペアリングコースを2月14日（土）に各回26席限定で提供します。フェリシモは都市型ワイナリー「f winery」で、青森のチョコスイーツと神戸のワインと日本酒の特別なペアリング体験を2月14日（土）に、さらに2月14日（土）～23日（月・祝） の土・日・祝5日間に青森×神戸のミニペアリングメニューを提供します。

◆概要

・イベント名／青森×神戸FOOD FES！

・開催日／2026年2月13日（金）～3月2日（月）

・開催場所／新港町“ニューシーポート”エリアの施設及び会場

・共催／株式会社ポトマック、株式会社安福又四郎商店、株式会社フェリシモ

・協賛／株式会社ラグノオささき

・協力／青森県、神戸市、八戸水産価値向上実行委員会

・タイムテーブル／

・会場マップ／

【食の体験コンテンツ１】

青森チョコスイーツと神戸のワイン＆日本酒のペアリング（主催：フェリシモ）

フェリシモは自社が運営する「f winery」で、株式会社安福又四郎商店とのコラボレーションによる２つの青森と神戸の特別な食の体験、「ポロショコラ」など青森のチョコスイーツとワイン＆日本酒のペアリングを提供します。ひとつ目は、2月14日(土)に「青森チョコスイーツと神戸のお酒ペアリング解説付きの食の体験セミナー」\2,600（税込／要事前チケット購入）を開催します。ふたつ目は2月14（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月・祝） 5日間にて、「青森チョコスイーツと神戸のお酒ミニペアリングセットメニュー」\1,600（税込）を予約不要各日数量限定先着順で販売します。

「青森チョコスイーツと神戸のお酒ペアリング解説付きの食の体験セミナー」酒（ワインと日本酒）と青森チョコスイーツの提供イメージ

青森チョコスイーツと神戸のお酒ペアリング解説付きの食の体験セミナー

2月14日(土)14:30～15:30

\2,600（税込） ※要事前チケット購入。

・詳細とチケット購入＞＞ https://feli.jp/s/pr2601224/4/

青森チョコスイーツと神戸のお酒ミニペアリングセットメニュー

\1,600（税込）※予約不要各日数量限定先着順で販売。

2月14（土）、15日（日）、2月21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）5日間に提供。

「青森チョコスイーツと神戸のお酒ミニペアリングセットメニュー」のイメージ店舗イメージ

・プレスリリース＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004189.000012759.html

【食の体験コンテンツ２】

TOOTH MART meets 青森県（主催：ポトマック）

ポトマックは、「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES」にて、青森のご当地グルメが味わえるポップアップショップを展開します。予約不要で誰でも立ち寄って楽しめる“食のにぎわい”を演出するフードイベント「TOOTH MART meets 青森県」を2月13日（金）～3月2日（月）まで開催します。2月14日（土）には、青森県産サーモンの解体ショーや蛇口からりんごジュース販売、ねぷた絵ワークショップも実施します。

TOOTH MART meets 青森県TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

【食の体験コンテンツ3】

八戸の魚と神戸の酒の絶品コース（主催：安福又四郎商店）

安福又四郎商店は、フェリシモが運営するレストラン「Sincro」を会場にポップアップを展開します。青森県八戸市から来場する料理人が「白子」や「本鮪」を絶品コース仕立てにした、ランチとディナーのコースを、各回26席限定で提供し、厳選した灘酒との究極のペアリングで１日限りの美食体験を届けます。コースには、ノンアルコールペアリングも有ります。

神戸の酒×八戸の魚 ～「大黒正宗」は魚とテッパン！第二弾～

ランチコースの日本酒ペアリング\20,000（税込）・ノンアルペアリング\18,000（税込）@2月14日(土)11:30～ ※要事前チケット購入

ディナーコースの日本酒ペアリング\25,500（税込）・ノンアルペアリング\23,500（税込）@2月14日(土)18:00～ ※要事前チケット購入

・チケット購入＞ https://11th.matashiro.jp/

神戸の酒×八戸の魚 ～「大黒正宗」は魚とテッパン！第二弾～

・プレスリリース＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000096701.html

◆協力

青森県

・（※1）「神戸・関西への魅力発信・展開支援」について

青森県では青森・神戸間を結ぶ航空路線の利便性を生かし、県と神戸市等の企業間のビジネス機会創出とものづくり分野での交流推進などにより、青森・神戸両地域間のビジネス連携を推進する「神戸・関西への魅力発信・展開支援」に取り組んでいます。

・「神戸・関西への魅力発信・展開支援」＞＞ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/kobe-kyoso-business.html

※青森県のサイトが開きます。

神戸市

神戸市では、神戸-青森直行便のアクセス利便性を生かし、両地域の経済振興を促進するため、神戸市と青森県の企業間におけるビジネス交流を推進しています。交流促進や観光振興、神戸市における都市型創造産業の振興を目的として、神戸の若手クリエイターと弘前ねぷた絵師の連携により、神戸を題材とした弘前ねぷたを制作・運行するプロジェクトを実施しています。

・ビジネス交流事例＞＞ https://www.city.kobe.lg.jp/a14333/business/aomori_kobe.html

※神戸市のサイトが開きます。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2601224/3/

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

