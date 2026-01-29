国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg』、マウスコンピューターのクリエイター向けPC「DAIV」シリーズに新対応
gg内におけるメーカー/シリーズ選択画面のスクリーンショット
クリエイター向けゲーミングPCシリーズ「DAIV」を掲載開始し、検索・比較対象を拡充
合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」は、新たに株式会社マウスコンピューターが展開するPCシリーズ「DAIV」の掲載を開始したことをお知らせします。
今回の対応により、gg上で検索・比較可能なPCのラインナップがさらに拡充されました。ユーザーは、用途・予算・スペック条件に応じて、クリエイティブ用途にも適したPCを含め、より幅広い選択肢の中から効率的に比較・検討できるようになります。
「DAIV」は、動画編集や3DCG制作、配信などのクリエイティブ用途を想定した構成を特徴とするPCシリーズです。今回の掲載により、「gg(https://good-gamers.jp/)」ではゲーミング用途に併せて制作・配信を含む多様な利用シーンを想定したモデルの比較が可能となりました。
■ アップデート概要
１. DAIVシリーズのPCを検索・比較対象に追加
gg上で、DAIVシリーズのPCを他メーカー・他シリーズの製品と横断的に比較できるようになりました。GPU・CPU・価格帯などの条件による絞り込みにも対応しています。
２. 用途・スペック条件による比較体験を強化
ゲーミング用途に併せて、クリエイティブ用途も想定した構成を含めた比較検索体験がより充実したものとなり、ユーザーは自身の利用目的に合った1台をより直感的に探せるようになりました。
※本掲載は、ggが独自に収集・整理した公開情報をもとに行っており、特定メーカーやシリーズとの提携・協業を示すものではありません。
今後について
「goodな選択を、すべてのgamerに。」
上記のコンセプトのもと、ggは2025年10月にリリースされました。
ゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトとして、価格・GPU・CPU・メモリ・ストレージなど細かな条件で絞り込み、自身に最適な1台を探すことができます。
ggでは今後も、掲載対象の拡充やデータの拡張を通じて、検索・比較体験のアップデートを継続していきます。
サイトURL：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)
運営情報
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/(https://kidukeba.co.jp/)
国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)
ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/(https://eb.good-gamers.jp/)
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811