シリーズ刊行10周年を記念した、『この素晴らしい世界に祝福を！』10th anniversary オンラインくじが再登場！　レアなイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、＜『この素晴らしい世界に祝福を！』10th anniversary オンラインくじ【再販】＞を、2026年2月5日(木)17時より販売します。

ほぼ等身大布ポスターや、文庫本のカバーイラストなどを使用したミニ色紙など、ファン必携のアイテムを多数ラインナップ。また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 カバーイラストミニ色紙全種セット」をプレゼント。 この機会をお見逃しなく!!

＜『この素晴らしい世界に祝福を！』10th anniversary オンラインくじ【再販】 概要＞

販売期間：2026年2月5日(木)17:00～2026年3月5日(木)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/konosuba_10th_2/

■商品ラインナップ

S賞：選べる！ほぼ等身大布ポスター（全4種)

A賞：アクリルフィギュア（全4種）

Ｂ賞：A3クリアポスター（全9種）

Ｃ賞：ミニ色紙（全13種)

D賞：カバーイラストミニ色紙（全19種)

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 カバーイラストミニ色紙全種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】を購入すると「スクエア缶バッジ」をもれなく1個プレゼント♪

※全4種、ランダムでの配布となります。

【対象期間】

2026年2月5日(木)17:00～2月19日(木)16:59

■おまけキャンペーン-2

【10連セット】を購入すると「クリアカード」をもれなく1枚プレゼント♪

※全4種。ランダムでの配布となります。

【対象期間】

2026年2月19日(木)17:00～3月5日(木)16:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/