シリーズ刊行10周年を記念した、『この素晴らしい世界に祝福を！』10th anniversary オンラインくじが再登場！　レアなイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、＜『この素晴らしい世界に祝福を！』10th anniversary オンラインくじ【再販】＞を、2026年2月5日(木)17時より販売します。



ほぼ等身大布ポスターや、文庫本のカバーイラストなどを使用したミニ色紙など、ファン必携のアイテムを多数ラインナップ。また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 カバーイラストミニ色紙全種セット」をプレゼント。　この機会をお見逃しなく!!





＜『この素晴らしい世界に祝福を！』10th anniversary オンラインくじ【再販】 概要＞


販売期間：2026年2月5日(木)17:00～2026年3月5日(木)16:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/konosuba_10th_2/




■商品ラインナップ


S賞：選べる！ほぼ等身大布ポスター（全4種)






A賞：アクリルフィギュア（全4種）






Ｂ賞：A3クリアポスター（全9種）







Ｃ賞：ミニ色紙（全13種)







D賞：カバーイラストミニ色紙（全19種)







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 カバーイラストミニ色紙全種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【10連セット】を購入すると「スクエア缶バッジ」をもれなく1個プレゼント♪


※全4種、ランダムでの配布となります。



【対象期間】


2026年2月5日(木)17:00～2月19日(木)16:59





■おまけキャンペーン-2


【10連セット】を購入すると「クリアカード」をもれなく1枚プレゼント♪


※全4種。ランダムでの配布となります。



【対象期間】


2026年2月19日(木)17:00～3月5日(木)16:59






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/