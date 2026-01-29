名古屋「TechGALA 2026」サイドイベントに連続登壇！AI・教育の最前線を発信

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年1月25日（日）・26日（月）に名古屋で開催されたテクノロジーの祭典「TechGALA 2026」のサイドイベント「AI GALA by 生成AI EXPO」および「AI Salon」に、当社代表およびDX教育施設「Hero Egg」のメンバーが登壇いたしましたことをご報告いたします。

■ 登壇の背景

当社は「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに、メタバース（XR）やAIを活用した社会課題解決に取り組んでおります。この度、名古屋で開催された「TechGALA 2026」に関連する2つのサイドイベントにおいて、当社のこれまでの実績や、運営するDX教育施設「Hero Egg」での取り組みを共有し、東海エリアの皆様、そして海外の来場者に向けて、AI・テック業界のさらなる発展と次世代育成の重要性を発信すべく登壇いたしました。

■ 当日の様子

【DAY 1】1月25日（日）：AI GALA by 生成AI EXPO

初日は、最新の生成AI技術とビジネスの融合をテーマにした「AI GALA」に参加いたしました。 この日は、当社代表取締役の松石和俊に加え、Hero Eggプロデューサーの近藤にこる、Hero Eggアンバサダーの加藤稜翔が登壇いたしました。

代表の松石からは、当社の「Society 5.0 × SDGs × HERO」を掲げた事業ビジョンとこれまでの取り組みについて講演。続いて、実際にHero Eggを牽引している現役中学生メンバーである近藤と加藤がマイクを握りました。彼らは、自らが主体となって取り組んでいるコミュニティ活動やプロジェクトについて堂々と発表。 大人たちが創る未来だけでなく、「次世代である中学生自身がテクノロジーを使って何を生み出しているか」という生の声を届け、会場からはその熱量と高い視座に大きな拍手が送られました。

【DAY 2】1月26日（月）：AI Salon

2日目は、より密なネットワーキングと技術議論を目的とした「AI Salon」に参加。海外からの参加者も多く、国際色豊かなイベントとなりました。 この日は、Hero Egg店長の横田愛美と、前日に続きプロデューサーの近藤にこるが登壇いたしました。

店長の横田は英語でのプレゼンテーションを実施。大人がリスキリングとして学ぶことが、巡り巡って子どもたちの無償教育や原体験へと繋がっていく「Hero Egg」独自の循環型エコシステムについて熱弁し、国境を超えた共感を得ました。 また近藤からは、学生が中心となって取り組むコミュニティの様子や、親子で共に学ぶテクノロジーの重要性について発表。世代や国籍の壁を超え、教育とテクノロジーの未来について深く交流する1日となりました。

■ 今後の展望

今回の名古屋での登壇、そして海外の参加者との交流を通じ、当社の掲げる「教育×最先端技術」のエコシステムが、地域や国境を超えて求められていることを再確認いたしました。

今後も株式会社Meta HeroesおよびHero Eggは、AI・メタバース（XR）技術を駆使し、大人と子どもが共に学び成長できる環境の提供に尽力してまいります。大阪・関西万博などで培った経験と実績を活かし、地方創生や防災といった社会課題の解決に取り組みながら、日本国内のみならず世界へ羽ばたく次世代の『ヒーロー』を輩出し続けるプラットフォームとして、さらなる事業拡大を目指します。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。 楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

お問い合わせ先：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

【会社概要】

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：https://meta-heroes.co.jp

X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/metaheroes_100

公式LINEアカウント：https://lin.ee/K9vdyLx