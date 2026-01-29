GLIN Impact Capital、２号インパクト・グロースファンドを設立

GLIN Impact Capital 有限責任事業組合

国内インパクト投資のパイオニアとして、投資活動を通じて社会的インパクトの創出と経済的リターンの両立を追求してきたGLIN Impact Capital（以下、GLIN）は、2026年1月、2号インパクト・グロースファンド（以下、GLIN2号ファンド）を設立いたしました。本ファンドのイニシャルクローズには、1号ファンドからの既存投資家であるかんぽ生命保険、三井住友信託銀行、SBIグループに加え、新たに三菱UFJ銀行、上智学院に投資家として参画頂きました。最終的に200億円規模を目標として、引き続きファンドレイズを進め、インパクトスタートアップの大きな飛躍を後押しできるよう体制構築を進めてまいります。

近年、気候変動、ヘルスケア、人口動態の変化など、社会課題は一層大型化・複雑化しており、これらの課題に真正面から取り組むスタートアップには、より大規模な成長資金と、事業成長を支える実践的な支援が求められています。また、上場維持基準の見直しや上場後の資金調達環境の変化を背景に、上場前の段階から事業基盤を強化し、持続的な成長を実現する重要性は、従来以上に高まっています。

このような背景を受け、GLIN2号ファンドはインパクト・グロース投資家としての役割を一層強化し、グロースステージにおける資金提供に加え、多様な投資後支援を通じて、投資先の事業成長を加速させ、企業価値と社会インパクトの最大化を共に目指してまいります。

■GLINのこれまで

2021年に1号ファンドを組成して以降、国内外のグロースステージのスタートアップを中心に、12社への投資を実行してまいりました。１.気候変動・環境、２.ヘルスケア・ウェルビーイング、３.社会的包摂（教育や地域創生等も含む）といった構造的な社会課題領域において、事業成長そのものが社会課題の解決に直結するビジネスモデルを有する企業に資金を提供してまいりました。

また、資金提供にとどまらず、投資先に対してインパクト観点の支援、事業スケールの支援、グローバル展開支援を主軸とする実践的なハンズオン支援を行ってきました。

■GLIN2号ファンド投資方針

GLIN２号ファンドは、これまで同様に「インパクト投資」ｘ「グロースエクイティ投資」を主軸に投資してまいります。

1．インパクト投資の深化：システムチェンジ・アプローチによるインパクト創出の拡大

1号ファンドに引き続き、3つの重点社会課題領域（気候変動・環境、ヘルスケア・ウェルビーイング、社会的包摂）において投資を行って参ります。

特に、システムチェンジ投資のアプローチを活用し、この3つの課題領域において複雑に絡み合う社会課題の根本原因を構造的に捉え、課題解決のために集中してリソースを投下すべき場所（レバレッジポイント）を特定し、レバレッジポイントを大規模に解決するテクノロジーを抽出することで、具体的な投資領域を特定しています。

2号ファンドの投資領域とシステムチェンジ投資戦略に関する詳細はこちら(https://glinimpact.com/insight/investment-250829)

2．グロース期企業に必要な資金と支援を提供

1号ファンドに引き続き、グロースステージ（ミドル～レイター）のスタートアップを主な投資対象とします。すでにメインターゲット市場においてPMFをし始めている企業に対し、初回投資として2～10億円規模、フォローオン投資を含めて1社あたり最大25億円程度の資金を提供します。

出資後は、グロース企業に特化した事業成長・企業価値向上とインパクト創出を同時に実現するハンズオンメニューを通じて事業のスケーリングを支援し、スタートアップが上場後も含めて一層成長できる企業に発展することに貢献してまいります。

ハンズオン支援のコンセプトについては、１.グロース企業支援(https://glinimpact.com/insight/investment-250625)、２.インパクトを活用した企業価値の最大化支援(https://glinimpact.com/insight/investment-250724)、３.大企業に対する営業・連携構築支援(https://glinimpact.com/insight/investment-250828)の3つの紹介記事をご覧ください。

■GLINチーム体制

インパクト投資とグロースエクイティ投資に専門性を有するグローバルチームによって運営されています。またインパクト創出と事業成長の双方の支援を強化するため、国内外の第一線で活躍するアドバイザー陣とも深く連携しています。

GLINは、日本発のインパクト・グロース投資家としてグローバル基準の組織構築を目指しており、2号ファンドの本格運用に伴い、キャピタリストを中心に新たな仲間を募集して参ります。社会課題を事業の力で解決することに本気で向き合い、長期的かつグローバルな視点で企業価値向上・インパクト創出にコミットできるプロフェッショナルのご参画をお待ちしています。ご関心ある方は是非ご連絡ください。

・採用情報はこちら(https://glinimpact.com/recruiting)

・GLINチームの紹介記事はこちら(https://glinimpact.com/insight/investment-250827)

■GLINについて

GLINは、「経済成長と共に自律的に社会課題が解決される社会の実現」をミッションに掲げ、2020年の創業以来、インパクト投資事業とサステナブル経営・インパクトコンサルティング事業の2事業を展開し、経済活動の主体である企業・金融機関の変遷を支援してまいりました。加えて、官公庁や民間団体と連携し、インパクトファイナンスのエコシステム発展にも積極的に取り組んでまいりました。

これらの活動を通じて、インパクトファイナンスの基盤を強化し、持続的な経済成長と社会課題解決が両立する社会の実現を目指しています。

【会社概要】

共同代表：中村 将人、秦 雅弘

設立：2020年

所在地：東京都港区虎ノ門４丁目３番１号

WEB：https://glinimpact.com/

Email：glin_inv_admin@glinimpact.com

