≪横浜教室≫ 2026年２月「横浜雙葉小学校 特別講演会」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「横浜雙葉小学校 特別講演会」概要

【詳細】

https://www.shingakai.co.jp/documents/20260222yokohama.pdf

【対象】

小学校受験をお考えの2020年度～2024年度生の保護者様

（各ご家庭保護者１名まで：お子さまの同伴不可）

【日程】

2026年２月22日（日）10：30～11：30

※終了時刻は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【費用】

無料

【会場】

横浜教室

【持ち物】

筆記用具・室内履き・外履き入れ

【講師】

横浜雙葉小学校校長 池田純一郎 先生

【申込方法】

伸芽ねっとよりお申し込みください。（定員になりしだい締切）

会員の方：１月27日（火）正午より

一般の方：１月30日（金）正午より

受付開始いたします。

【お申し込み】

https://shingakai-stm.jp/child/login

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email : riso-pr@tomas.jp