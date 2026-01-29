アカデミー賞(R)主要4部門含む9部門ノミネート！A24史上最高記録を樹立したティモシー・シャラメ主演の最新作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』ポスタームビチケを数量限定販売

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（代表取締役社長：五十嵐淳之）は、1月30日（金）AM10:00より『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（3月13日公開）のA3サイズ海外版ポスタームビチケ前売券（オンライン）を数量限定で販売します。

1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得、卓球の世界チャンピオンになって人生一発逆転を狙う野心家の男を描く物語。

北米の累計興行収入が8,083万9,421ドル（約126億9,178万円）を記録し、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』の記録を塗り替え、A24史上最高記録を樹立した本作は、第98回アカデミー賞(R)で主要4部門をふくむ計9部門にノミネートされ注目を集めています。

このたび販売されるポスタームビチケは、A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」第8弾。ティモシー・シャラメが演じる“最低男”マーティが街を疾走するビジュアルのポスターの裏面には、ムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付されるので、ムビチケ前売券（オンライン）としても利用可能です。インテリアにも使える、コレクション性の高いアイテムとなっています。

数量限定での販売となるため、購入をご希望の方はお早めにお買い求め下さい。

■商品概要

商品名：『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』A24 Poster x ムビチケ vol.8

ポスターサイズ：A3（横297mm × 縦420mm）

価格：2,980円（税込・送料別）

1次販売期間：2026/1/30（金）10:00～2026/2/9（月）23:59

2次販売期間：2026/2/10（火）00:00～2026/2/19（木）23:59

※2/9（月）までにご注文されたお客様には、2/28（土）頃にお届け予定です。

※2/10（火）以降にご注文されたお客様には、3/6（金）頃にお届け予定です。

販売ページ：https://store.moviewalker.jp/item/lineup/a24poster?rel=rls

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※劇場窓口では販売いたしません。

※写真と実物は若干色味が異なる場合もございます。

※価格にはムビチケ代金の他、ポスター代が含まれます。

※全国のムビチケ対応映画館でご利用いただけます。

※映画館の座席指定に必要なムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号は、ポスターの裏面に記載されています。

※その他詳細は販売ページにてご確認ください。

■ムビチケについて

株式会社ムービーウォーカーが運営する、インターネットで座席指定できるデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100％カバーするまでとなりました。

特に、「ムビチケ前売券（オンライン）」は2018年6月にポイントサービス、10月にソーシャルログイン機能も導入しユーザーへの利便性が高まったことで、さらに好調に売り上げを伸ばしております。2019年4月にはムビチケを購入できる映画アプリ「MOVIE WALKER」、7月にはポイントを使って購入できる「ムビチケ鑑賞券＆映画GIFT」をリリース、さらには2020年6月に新しい会員サービス「MOVIE WALKER会員」を立ち上げ、ムビチケ活用の場を広げています。

■ムビチケ前売券（オンライン）について

ネットで座席指定ができる通常料金よりオトクなデジタル映画鑑賞券です。通常料金より、最大500円※1もオトク!! 映画が公開したら、ムビチケ対応映画館のウェブサイトで座席指定※2ができ、鑑賞当日は映画館の自動発券機で入場券を発券するだけでスマートに入場できるチケットサービスです。

※1 通常一般券との比較。 ※2 一部対応していない映画館がございます。お買い求めやお出かけの前に、ムビチケの対応可否をお確かめください。

■『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』STORY

【ストーリー】

50年代NY。靴屋で働きながら卓球の世界チャンピオンになって人生一発逆転を狙う野心家のマーティ・マウザー。不倫相手のレイチェルが妊娠、卓球協会からは選手資格はく奪、資金は底をつき、あの手この手で渡航費を稼ごうとするが。。。マーティが見つけた“夢より大事なもの”とは。

【作品概要】

監督・脚本：ジョシュ・サフディ

出演：ティモシー・シャラメ（『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』）、グウィネス・パルトロウ（『アベンジャーズ』シリーズ）、オデッサ・アザイオン（『ヘルレイザー』）、ケビン・オレアリー、タイラー・オコンマ（タイラー・ザ・クリエイター ラッパー）

配給：ハピネットファントム・スタジオ

2025年/アメリカ/英語/149分 ※レイティング：G

公式サイト：https://happinet-phantom.com/martysupreme/

公式X：@martysupreme_jp #マーティ・シュプリーム

(C) 2025 ITTF Rights LLC. All Rights Reserved.

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー mw.public.relations@moviewalker.co.jp