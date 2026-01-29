3月8日(日)よりエディオンアリーナ大阪で開催される『大相撲三月場所』。ホテルグランヴィア大阪の「観戦チケット付プラン」発売中

ぴあ株式会社

春の浪速の風物詩、『大相撲三月場所（春場所）』が、2026年3月8日(日)から22日(日)までの15日間、大阪・エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催される。

毎年、「荒れる春場所」として知られる大阪場所。力士たちの気迫あふれる取組と、関西の相撲ファンの熱気で会場は独特の盛り上がりを見せる。横綱・大関陣の激しい優勝争いはもちろん、地元出身力士への温かい声援も見どころのひとつだ。

左から、大の里、豊昇龍 (C)日本相撲協会

例年、チケットの入手が困難な本場所だが、「日本相撲協会オフィシャルホテル」のホテルグランヴィア大阪では、この『大相撲三月場所』の観戦チケットと宿泊やティーラウンジのケーキがセットになった「観戦チケット付プラン」を発売している。同プランでは、人気のイスS席やマスB席を確保。個人では手配が難しい人気日程のチケットも、確実に予約できるのが魅力だ。大阪での観光もたっぷり楽しめる宿泊付プランや、日帰りで気軽に遠方からも楽しめるJRセットプランなど、多様なニーズに対応した商品が用意されている。また、宿泊プランならうれしいお土産も付き、より相撲を満喫することができる。

伝統と興奮が交差する春の大阪場所。価値ある大相撲のお席での観戦体験を、この機会にぜひ味わってほしい。プランの詳細や申し込みは、tabiwaトラベルの特設ページ(https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/sports/sumo-osaka/)にて。

★「大相撲三月場所 観戦チケット付プラン」はこちら

※プラン詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/sports/sumo-osaka/

＜公演情報＞

『令和8年 大相撲三月場所』

開催期間：3月8日(日)～22日(日)

会場：エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）

（大阪市浪速区難波中3-4-36）

「日本相撲協会オフィシャルホテル」ホテルグランヴィア大阪HP

https://www.granvia-osaka.jp/