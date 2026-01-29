MAGO Moon Museum展示作品をRWAとして購入できる「＄VIVI RWA MARKET」オープン

株式会社Apas Port

株式会社Apas Port（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐々木大輔）は、現代アーティスト・長坂真護のオンラインミュージアム「MAGO Moon Museum」上で鑑賞した展示作品を、RWA（Real World Asset）として購入できるマーケット「＄VIVI RWA MARKET」が2026年1月28日（水）に提供開始されることをお知らせします。

なお、本マーケットは「VIVI PROJECT」の取り組みの一環として、LEGENDARY HUMANITY（本社：シンガポール、CEO：Takamasa Suzuki）が主体となり提供する新たな購入体験です。

概要名称：＄VIVI RWA MARKET（ヴィヴィ・アールダブリューエー・マーケット）

オープン日：2026年1月29日（木）

URL：https://mondo.lhvivi.io/

提供：LEGENDARY HUMANITY

「＄VIVI RWA MARKET」について

「＄VIVI RWA MARKET」は、オンラインミュージアムMAGO Moon Museum内に連携される、アート作品購入専用のRWAマーケットです。鑑賞している作品の詳細ページから、その作品に対応するRWA商品ページへスムーズに遷移し、オンライン鑑賞から作品取得までを一体的な体験として提供します。

特徴

1）フィジカル×デジタルを統合したアセット設計

各作品に、フィジカル作品情報（サイズ・素材・コンディション・来歴など）に加え、AI 3Dスキャンによる高精細デジタルデータや、ストーリー・背景情報を整理したメタデータを付与します。作品の文化的価値を理解しながら取得できる環境を整えます。

2）取得後の保有・鑑賞機能（順次提供予定）

取得した作品は、VIVIエコシステム内での保有・鑑賞機能を順次提供予定です。将来的にVIVI COiNおよびVIVI INDEX TOKENとの技術的統合も視野に入れつつ、本取り組みは作品の保存・鑑賞・理解の価値を高めることを目的としています。

3）現物引き換え手続きとVIVI COiNのエアドロップ

RWA NFTをご購入いただいた方は、別途引き換え手続きを行うことで、現物作品を指定先へ送付します（送料は別途）。あわせてVIVI COiNのエアドロップを予定しており、各作品に紐づく配布分の約23%を、12か月に分けて毎月1/12ずつ実施します。VIVI COiNは本RWA MARKETでの作品購入に利用できるほか、今後展開予定のRWA関連企画（例：ガチャ等）での利用も想定されています。



NEXT SOCIETY（ガチャ展開場所）：https://nextsociety.lhvivi.io/

今後の展開

今後、「VIVI PROJECT」では、本取り組みを起点に国内外のパートナーとの連携を強化し、文化資産を次世代へ残すための技術開発を推進していく予定です。あわせて、RWAを通じてマスターピースを未来へ受け渡すプラットフォームとして、サービスを段階的に拡充していきます。

【サービスに関するお問い合わせ】



会社名：LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.

所在地：105 Cecil St, The Octagon 24F-2 Singapore 06953

代表者名：Takamasa Suzuki

Mail：info@lhvivi.com



関連URL

＄VIVI RWA MARKET URL：https://mondo.lhvivi.io/



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Apas Port

広報担当：info@apasport.com

公式サイト：https://apasport.xyz