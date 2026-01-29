個人投資家向けIRセミナー 事業責任者プレゼン 開催

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は、「個人投資家向けIRセミナー 事業責任者プレゼン」を3月12日（木）に開催いたします。

本セミナーでは、当社の執行役 ソリューション事業本部長 HR事業責任者 管 大輔、執行役 株式会社CREAVE 代表取締役社長 中村 真奈が登壇し、事業説明と質疑応答を行います。この機会を通じて当社に関するご理解を一層深めていただければ幸いです。

なお、決算発表は2026年2月13日（金）、2025年12月期 決算説明会は2月16日（月）16:00を予定しております。詳細は当社IRサイト（https://ir.gaiax.co.jp/ ）にてご確認いただけます。

■ 開催概要

開催日時： 2026年3月12日（木） 20:00～20:45

内容：当社事業紹介、質疑応答

開催場所： Zoom ウェビナー

当社登壇者： 代表執行役社長 上田祐司

執行役 HR事業責任者 管 大輔

執行役 株式会社CREAVE 代表取締役社長 中村 真奈

参加申込URL：https://gaiax.zoom.us/webinar/register/WN_WK5GESSNS866YRHtXD8SZA

■トピック１. 人材紹介会社向けコンサルティング事業会社をM&Aし、HR事業を強化

2025年10月に人材紹介会社向けコンサルティング事業を展開する株式会社Matkaをグループに迎え、Matkaが持つ深い知見と、ガイアックスが有する「豊富な事業家人材リソース」と、新規組成する「専門エンジニアチーム」を組み合わせることで、「AIネイティブ」なプロダクト開発を積極化し、既存の人材紹介事業の強化に留まらず、テクノロジーを駆使したHRソリューションを提供してまいります。

■トピック２. ショートドラマ4億回再生、また、テレビ東京とIPを展開する子会社CREAVE

■登壇者

執行役 ソリューション事業本部 本部長 HR事業責任者

管 大輔

早稲田大学卒業。2013年株式会社ガイアックスへ入社。 2015年、SNSマーケティング事業部の部長に就任。2019年、ソリューション事業本部長に就任。2023年、リモートワーク求人特化型の転職エージェント『Remoful（リモフル）』をリリースし、事業責任者を兼務。

執行役 CREAVE事業責任者 株式会社CREAVE 代表取締役

中村 真奈

慶應義塾大学総合政策学部卒業。2020年より、株式会社ガイアックスにてオンライン配信サービスの立ち上げに参画し、主に大企業向けの営業からPM/CS業務を幅広く担当。2021年5月より、GENIC LAB事業部 事業責任者を務める。2023年2月スナップマート株式会社代表取締役を経て、2024年2月より株式会社CREAVE代表取締役を務める。35万人のクリエイターネットワークを強みとした、企業のマーケティング支援・クリエイティブ支援事業を運営。

■ これまでの事業責任者プレゼンの文字起こし記事を公開中

■ ガイアックスの事業概要

ガイアックスは「Empowering the people to connect ～人と人をつなげる」をミッションに創業したスタートアップスタジオです。人と人の思いがつながることで、互いが自然と助け合う社会へ変わっていく未来を信じ、ソーシャルメディアとシェアリングエコノミー領域、web3・DAOを用いた事業を展開しています。

■ 株式会社ガイアックス 概要

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/