【ホテルグランヴィア和歌山】いちごのひとときへご招待！春を先取り♪ 和歌山生まれの苺“まりひめ” 「苺のデクリネゾン」2月1日新登場

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア和歌山（和歌山県和歌山市、代表取締役社長 武田雅夫）は、和歌山県オリジナル品種の苺“まりひめ”を一部に使用(※1)した新作スイーツ「苺のデクリネゾン」を 2026 年 2 月 1 日（日）よりレストランホテルズカフェパスワードで販売いたします。苺とホワイトチョコレートのフィナンシェや苺のボンボンショコラなど、苺をアレンジした6種類のスイーツをワンプレートに。苺の上品な甘さを、一口ごとに異なる食感・風味でお楽しみいただけます。バレンタインや自分へのご褒美に最適な、苺スイーツです。

苺をアレンジしたスイーツプレート「苺のデクリネゾン」

概要は以下の通りです。

『苺のデクリネゾン』 いちごのひととき

【販売開始日】 2026年2月1日(日)～

【料 金】 2,000円(消費税・サービス料込)

【提供時間】 11:00～19:30(ラストオーダー18:30)

【場 所】 ホテルズカフェパスワード 1階

【お問い合わせ】 電話：073-425-2156(10:00～17:00)

※販売期間中に内容・価格等が変更になる可能性がございます。

最新の仕様は公式サイトまたは店頭でご案内いたします。

【苺のデクリネゾン】

ダブルベリーのムースダブルベリーのムース

甘酸っぱい苺とフランボワーズのムースがふんわりと口の中で広がり、中にピスタチオムースが隠れています。

仕上げにはいちごのチョコレートグラサージュをあしらい、美しい艶とフルーティーな風味をプラス。一口ごとに異なる層が奏でる絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

苺とホワイトチョコレートのフィナンシェ苺とホワイトチョコレートのフィナンシェ

色鮮やかな苺のフィナンシェ生地にホワイトチョコレートを練り込んだスイーツです。その上に、生クリームと“まりひめ”をトッピング。見た目も味わいも華やかなフィナンシェをぜひお楽しみください。

苺のボンボンショコラ苺のボンボンショコラ

パリッとコーティングされたホワイトチョコの中には、“まりひめ”とピーチシロップが入っており口の中で甘酸っぱい風味が広がります。

※アルコール不使用

チョコレートムースといちごのゼリーチョコレートムースといちごのゼリー

チョコレートムースの上に、甘酸っぱく爽やかな苺のゼリーを重ねました。さらに、 “まりひめ”と、口どけの良い苺アイスクリームをトッピングし、一つ一つの層が織りなす絶妙なバランスをお楽しみください。

苺チョコのカヌレ苺チョコのカヌレ

フランス産発酵バターを使用しているカヌレに、苺チョコをコーティングした一品。内側はしっとりとした食感が楽しめる伝統の味わいに苺チョコの酸味がマッチします。

チョコっとおめかし「苺のコーティングチョコ２種類」苺のコーティングチョコ２種類

“まりひめ”をチョコレートでチョコっと

上品におめかししました。

(※1)一部、まりひめ以外の品種を使用しております。仕入れの状況により、苺(まりひめ)を使用できない場合がございます。

商品は数に限りがございます。各日とも予定数に達し次第、販売終了となります。

その他 苺スイーツのご紹介

ホテルズカフェパスワードでは、苺のケーキを販売しております。ぜひごの機会にご賞味ください。

苺ショート

口当たりの軽い生クリームが苺の酸味と甘味を引き立たせる、しっとりとした生地のケーキです。

・店内 750円 (消費税・サービス料込)

・テイクアウト 650円 (消費税込)

★11月ケーキバイキングにて開催した『あなたの推しケーキ』グランプリ 1位入賞ケーキ

苺ショート (あなたの推しケーキグランプリ１位)苺とチーズのロールケーキ

ホワイトチョコとクリームチーズを合わせ、苺のコンポートをふんわりと巻き上げたロールケーキです。苺の甘酸っぱい酸味とホワイトチョコの甘さが絶妙にマッチしています。

・店内 760円 (消費税・サービス料込)

・テイクアウト 660円 (消費税込)

苺とチーズのロールケーキケーキセットがおトクお好きなケーキとドリンクで楽しいひとときを

お好きなケーキとドリンクをセットでお楽しみいただけます。

・ケーキセット 1,400円 (消費税・サービス料込)

※写真はすべてイメージです

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

■詳しくは下記のURLよりご覧ください。

https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

レストランと宴会場の空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012(https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012)

ホテルグランヴィア和歌山についてホテルグランヴィア和歌山

歴史がつちかってきた伝統と文化、紀州五十五万五千石の城下町、和歌山。好立地なアクセス拠点として、宿泊・宴会場・レストラン の諸施設を完備する「ホテルグランヴィア和歌山」。紀州路の人情風情にふれ、心のゆき届いた気配りと アットホームな雰囲気でおもてなしいたします。（https://www.granvia-wakayama.co.jp/）

ホテルグランヴィア和歌山