【LANVIN en Bleu】セレモニーシーンにもおすすめのブローチを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

クチュールの精神が息づく上品で繊細なディテールと、大人の女性の遊び心をくすぐるデザイン性の高さにこだわったコレクションを発信するLANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）より、新作ブローチを発売します。

リボンを花のように結んだイメージで表現したフラワーモチーフのブローチ。艶やかなメタルの輝きが美しく、リボンの立体感が大人っぽい印象を演出します。同デザインのイヤリング（ピアス）も展開します。

バラをモチーフにしたブローチは、ふっくらとしたフォルムがエレガントな佇まい。重なり合う花びらが生み出す奥行きも魅力で、上品な華やかさがあり、セレモニーシーンにもおすすめです。

フラワーモチーフ ブローチ各\17,600(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101739.html?cc=01)

ローズモチーフブローチ各\24,200(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101756.html?cc=01)

フラワーモチーフ イヤリング各\15,400(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101738.html?cc=01)

◆全国のランバン オン ブルー アクセサリー売場（https://vendome.jp/stores?bslg=lanvin-en-bleu）、 ランバン オン ブルー 公式EC（https://www.lanvin-en-bleu.com/）にて1月中旬より発売

INFORMATION

ランバン オン ブルー アクセサリーの新店舗をオープンします。

■1月29日（木）東急百貨店さっぽろ店 1F

■2月25日（水）そごう横浜店 B1F

■3月1日（日）そごう千葉店 1F