超メンヘラな女の子との血を賭けたデッキ構築ローグライトチンチロゲーム『メンヘラリウム』Steamにて2026年2月18日（水）より配信開始決定！

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、デッキ構築ローグライトチンチロゲーム『メンヘラリウム』をSteam(PC)向けに、2月18日（水）より配信開始を決定したことをお知らせいたします。

https://store.steampowered.com/app/3394770/_/

発売に先駆け、”チンチロ(チンチロリン)”を知らない方向けにメンヘラちゃんが優しく教えてくれる解説動画を公開いたしました。

こちらも併せてお楽しみください。

https://youtu.be/jdHTsKGwdx8

日本語：https://youtu.be/44PJ0AFrLto

また、本日より開催中のイベント『Taipei Game Show』（2026年1月29日（木）- 2 月 1日（日）、会場：台北市コンピュータ協会(TCA)）では現地(Indie House,A20)にて試遊出展を行っております。

■『メンヘラリウム』 2月18日（水）より配信開始！体験版も再公開予定！

『メンヘラリウム』は、超メンヘラな女の子に監禁され、血を賭けたチンチロで7日間の生存を目指すデッキ構築ローグライトゲームです。

メンヘラちゃんがあなたをもてなす準備が2月18日（水）に整います。

ぜひこの日はメンヘラちゃんに会いに行ってあげてください。

【事前調査(？)、不安な人は体験版でメンヘラちゃんを理解しよう ※2月9日（月）より公開開始】

去年10月のSteamNextFestにていただいたフィードバックを元にした新バージョンの体験版を2月9日（月）より公開いたします。メンヘラちゃんとのひと時を楽しく感じる方、愛が重く感じる方、様々な方がいらっしゃると思います。ぜひ事前に覗いてみていただくことをオススメします。※くれぐれも様子見程度で命を落とさないようにお気をつけください。

メンヘラちゃんも鬼ではありません。メンヘラちゃんからもらったこの少しの猶予を存分に生かしてください。

※あまりにも理不尽でしたらSteam経由でコメントを書き込みください。

■メンヘラちゃんのボイスは、夏吉ゆうこさんがご担当！

感情豊かなメンヘラちゃんのボイスは、夏吉ゆうこさんにご担当いただきました。

一方的に血を賭けた理不尽なチンチロ勝負でも、きっとやさしく接してあげたくなります。

夏吉ゆうこ

5月１日生まれ。

大阪府出身 2018年デビュー。

2026年1月22日よりNetflixにて配信中のアニメ「超かぐや姫！」にで主役のかぐやを演じる。

他代表作に「ウマ娘プリティーダービー」シュヴァルグラン役、「笑顔のたえない職場です。」双見奈々役など多数。

音楽ユニット「Arika」のボーカルとしても活躍。

■中国語翻訳はflankoiさんにご担当いただきました！

数多くのインディータイトル翻訳を手掛けているflankoiさんに中国語翻訳をご担当いただきました！

メンヘラちゃんの”狂気”、いえ”かわいさ”に力を入れていただいております。

翻訳者X：https://x.com/Tokiko_Flankoi <@Tokiko_Flankoi>

超メンヘラな女の子と血を賭けたローグライトチンチロゲーム『メンヘラリウム』

――――――「私と死ぬまで遊んでよ(ハート)」

あなたは超メンヘラな女の子に監禁され、血を賭けたチンチロを毎日行わなければいけません。

彼女から突き付けられる理不尽なルールを、出目を改造したりイカサマアイテムを使って突破し、

7日間を生き延びましょう。

7日間生き延びた先に、待ち受けるものとは――――――

■メンヘラちゃんとのチンチロ勝負に勝ち続けよう。

『メンヘラリウム』は、超メンヘラな女の子に監禁され、血を賭けたチンチロで7日間の生存を目指すデッキ構築ローグライトゲームです。

基本的なルールはサイコロを使った遊びの1つ"チンチロリン"。

1日ごとに設定されたスコアに到達することでメンヘラちゃんは満足します。

ただ、負けてしまうとちょっとだけ血を抜かれてしまいます。

可愛いメンヘラちゃんとの甘いチンチロ勝負をどうぞお楽しみください。

可愛いメンヘラちゃんとのチンチロ生活(監禁)あなたは血を賭けてチンチロに挑むことになりました

■サイコロの改造やアイテムを駆使して生き延びよう！

メンヘラちゃんは、頑張って足掻くあなたを応援してくれます。

アイテムを使って血を回復することはもちろん、出目の書き換えすら許してくれます。

ただし、それもアイテムがあったらのお話…計画的に使って生き延びてください。

一見普通の通常目でも…アイテムをつかうことでイカサマできちゃう！強い役にすり替えてメンヘラちゃんに対抗しよう目指せオーバーキル！

●1日を生き延びるとメンヘラちゃんからのご褒美が…？頑張ったご褒美であなたのデッキを強化しよう。

1日を生き延びたあなたにはメンヘラちゃんからのご褒美をお届けします。

チンチロの結果からメンヘラちゃんが1日の評価を行い、その評価によってショップで使用できるコインが支給されます。

このコインを使用して、ランダムで並ぶアイテムやサイコロの出目、あるいはパックを購入し、デッキを構築しましょう。

あなたの頑張りをメンヘラちゃんが評価してくれますあなたを支えるアイテムやサイコロの出目が勢ぞろいサイコロを改造することで狙った役を出やすくしよう時には、嬉しいご褒美を貰えることも...？

【製品概要】

テスカトリポカ

公式X：https://x.com/tezcatlipocalab <@TezcatlipocaLab>

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

