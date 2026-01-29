朝日新聞社が大阪市女性活躍リーディングカンパニー最優秀賞に

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長 CEO：角田克）は、2025 年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰の大規模企業部門において最優秀賞に選ばれました。メディア企業としては初の受賞となります。本表彰は、従業員の働きやすい職場環境整備や管理職に占める女性割合の向上、仕事と生活の両立支援などに積極的に取り組む企業に贈られる賞で、大阪市が 1 月 29 日に発表しました。表彰式は 2 月 4 日に行われる予定です。

大阪市の報道発表 https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000666927.html

朝日新聞社コーポレートサイト「ジェンダー」 https://www.asahi.com/corporate/csr/11215225 (https://www.asahi.com/corporate/csr/11215225)



堀越礼子大阪本社代表（右から２人目）と幹部社員大阪本社編集局。フリーアドレスで見通しがよい全社の女性管理職が一堂に会して実施された研修ジョブシャドーイング研修。会長の打ち合わせに研修生（中）が同席

朝日新聞社の受賞理由として、大阪市は「取材する対象者やシンポジウム登壇者の選定に際して、男女いずれの性別も40％を下回らないことや管理職の女性比率の倍増などを目標とする『ジェンダー平等宣言』を策定し、達成状況を公開するなど独自性と透明性の高い取組を行っていること」「若手社員育成のためのジョブシャドーイングを実施して管理職の意識改革にもつながっており、研修生と行動をともにした第1号の役員が、女性初の大阪本社代表となるなど制度が社内の意識改革に貢献していること」を挙げました。

また、「育児と仕事の両立支援のため、中学生以下の子の看護や入学式等にも自由に取得可能な『子ども付き添い休暇』を設けるなど、多様な働き方への支援を行っている」「骨髄ドナー休暇制度の新設や介護や副業などでも短時間勤務が可能な制度など多様な働き方への支援を行っている」点も評価されました。

朝日新聞社 角田 克代表取締役社長・CEOのコメント

今から147年前、大阪で産声をあげた企業として、このたび「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰において大規模企業部門最優秀賞に選ばれたことは、誠に光栄に思います。昨年度の東京都女性活躍推進大賞事業者部門優秀賞に続く受賞であり、私たちの取り組みが広く評価されたことを大変名誉に感じております。朝日新聞社は2020年にジェンダー平等宣言を公表して以来、性別にとらわれず、だれもが力を発揮できる環境づくりに全社で取り組んでまいりました。現在、大阪本社を率いるのは二人の女性役員（常務取締役大阪本社代表・堀越礼子と執行役員大阪本社代表室長・斎藤利江子）であり、意思決定層により多くの女性が参画することを目指してきた当社のひとつの到達点であります。受賞理由に挙げられたジョブシャドーイング研修には、女性役員のほか、私自身も含めた多くの役員が参加し、社内の意識改革に大きな効果をもたらしました。この栄誉を励みに改革の歩みを止めることなく、信頼される報道機関として公正で誠実な情報発信に努め、誰もが活躍できる社会の実現に一層貢献してまいります。

朝日新聞社のジェンダー平等への取り組み

朝日新聞社は2020年4月、ジェンダー平等宣言を策定、公表しました。報道と事業、その担い手の多様性を確保するため、朝刊の「ひと」欄に登場する人物や主催シンポジウム登壇者の女性割合、女性管理職比率、男性育休取得率の数値目標を盛り込みました。2022年には法政大学経営大学院の高田朝子教授をアドバイザーに迎え、社内の重要な意思決定に参画する女性を増やすことを目的としてジェンダー平等宣言＋（プラス）を定めました。若手社員が他部門の役員や幹部社員と50～100時間行動をともにしてマネジメントやリーダーシップを学ぶジョブシャドーイング研修を導入し、2025年度までに女性社員28人がこの研修を経験しています。

報道機関としては毎年3月8日の国際女性デーにジェンダーを考える記事と広告を多面展開するほか、日頃からジェンダー報道に力を入れ、デスクや記者が企画提案や議論をするための会議も開かれています。朝日新聞が先駆的に取り組んできた国際女性デーの報道キャンペーンは、現在では国内の新聞やテレビ各社、ウェブメディアなどにも広がっています。

2024年度には東京都女性活躍推進大賞の事業者部門で、メディア企業初となる優秀賞を受賞しました。

朝日新聞(デジタル版)「ThinkGender」

https://www.asahi.com/special/thinkgender