大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、東京23FCから 吉川直輝選手 加入決定！
株式会社RAXUS Osaka City SC
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、Osaka City SCは、ガンバ大阪ユースを経て東京23FCで活躍してきたGK 吉川直輝（よしかわ なおき）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。
■プロフィール
名前：吉川 直輝（よしかわ なおき）
ニックネーム：なおき
ポジション：GK
経歴：
・ガンバ大阪ジュニアユース
・ガンバ大阪ユース
・新潟医療福祉大学
・東京23FC
■吉川 直輝選手 コメント
初めまして東京23FCから来ました吉川直輝です。
この素晴らしいチームの一員になれてとても嬉しく思います。
このチームに関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず関西1部昇格のために闘います。
今シーズンよろしくお願いします。
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。
圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/