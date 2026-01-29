大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、東京23FCから 吉川直輝選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、ガンバ大阪ユースを経て東京23FCで活躍してきたGK 吉川直輝（よしかわ なおき）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

■プロフィール

名前：吉川 直輝（よしかわ なおき）

ニックネーム：なおき

ポジション：GK

経歴：

・ガンバ大阪ジュニアユース

・ガンバ大阪ユース

・新潟医療福祉大学

・東京23FC

■吉川 直輝選手 コメント

初めまして東京23FCから来ました吉川直輝です。

この素晴らしいチームの一員になれてとても嬉しく思います。

このチームに関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず関西1部昇格のために闘います。

今シーズンよろしくお願いします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/