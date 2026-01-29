JDSC、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」で3位を受賞

株式会社JDSC

株式会社JDSC（本社：東京都文京区、代表取締役：加藤 エルテス 聡志 / 佐藤 飛鳥、以下「JDSC」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下「TMT」）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率1,088％を記録し、50位中3位を受賞しました。また、Fast50ピッチ企業として選出され、授賞式にて代表の加藤がピッチを行いました。

（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html)）

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

【受賞要因】

当社の収益（売上高）成長率1,088％を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

・「UPGRADE JAPAN」をミッションとして掲げ、個社課題の改善のみではなく産業全体の変革や産業共通のSDGs達成を志向しており、各産業を代表する大手企業とのパートナーシップが多数実現でき、パートナーの顧客企業からの収益の立ち上がりが早いという点

・AIソリューションサービスを基軸としながら、JVやM&Aも駆使してSaaSプロダクトやファイナンス、マーケティング領域にも展開することで、自ら事業を創出・保有・バリューアップしている点

受賞についてJDSC代表取締役CEOの加藤 エルテス 聡志は次のように述べています。

「この度は、Technology Fast 50 2025 Japanにご選出いただき大変光栄に思います。常日頃からサポートを頂戴しているステークホルダーの皆さまのご支援の賜物です。トレンドとしてAI領域への注目度が一段と高まっていますが、特に大企業などから需要が旺盛なAIエージェントやフィジカルAIに関するプロジェクトも進行しており、順調に事業を拡大しております。直近、2026年6月期の第一四半期決算では、グループのコアビジネスであるAIソリューション事業で、過去最高の四半期売上高（前期対比30%）と利益（前期対比159%）を達成しました。今後は、2024年12月に中期経営計画で発表した、2028年6月に売上高266億円、営業利益18億円、EBITDA21億円という目標の達成に向けた取り組みを続け、企業価値を飛躍的に高めてまいります」

■株式会社JDSCについて https://jdsc.ai/

JDSCは、生成AI・機械学習・数理最適化などのデータサイエンスと先端技術を核に、製造・物流・エネルギー・ヘルスケア・公共などの基幹産業に対し、課題の特定からアルゴリズム開発、システム実装・運用までを一気通貫で支援するテクノロジーカンパニーです。

社会課題および産業の共通課題の解決を通じ、日本の産業アップグレードに貢献します。

《JDSCの３つの特徴》

１. データサイエンス／AIを中心とする専門家チームと、豊富なプロジェクト実績

２. 課題特定からPoC、AIモデル開発、現場実装・定着までを一貫して伴走する「三位一体」の変革アプローチ

３. 大手企業との共創（Joint R&D）で蓄積したAI技術アセットを、複数産業へ横展開する生産性の高いビジネスモデル

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。