自分だけのスタイルを仕立てる。バーニーズ　ニューヨークで3つのメンズビジネスアイテム オーダーイベントを開催

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年2月11日（水・祝）から3月8日（日）にかけて3つのメンズビジネスアイテム オーダーイベントを開催いたします。

多彩なモデルと豊富な生地から、あなただけの一着をお作りいただけるオーダーイベント。スーツやジャケット・パンツ・タイなどスタイリングの核となるメンズビジネスアイテムを中心に、最適なフィッティングやこだわりの仕様でお作りいただけるこの機会にぜひお立寄りください。

ORDER EVENT: STEFANO BIGI

＜ステファノ ビジ＞は、1938年にイタリア ミラノで創業した三代続く老舗タイメーカー。創業以来、裁断・縫製・検品・出荷まで、すべての工程が手作業による生産体制を守り、クラシックかつモダンで洗練された雰囲気が溶け込んだ高品質なタイは世界中で高い評価を受けています。2月11日（水・祝）にはイタリアよりステファノ・ビジ氏が1日限定で銀座本店に来店し、この日のために持参した生地から、モデルや長さをお選びいただけるオーダーイベントを開催します。また、新作も多数ご用意し、お客様に直接商品の魅力やスタイリングのご提案をいたします。

【開催日程・店舗】

2月11日（水・祝） バーニーズ ニューヨーク銀座本店

ステファノ・ビジ氏在店時間：11:00～18:00

※オーダー品の代金はオーダーの際にいただいております。

※オーダー品のお渡しは2026年6月下旬以降を予定しております。

※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ORDER EVENT: BELVEST

業界屈指のテーラード技術を誇るイタリアを代表するスーツブランド＜ベルヴェスト＞。1964年にイタリア・パドヴァで創業し、スーツをはじめ芯地を抑えた軽やかさが魅力の名品ジャケット「JACKET IN THE BOX」など、北イタリアを象徴する軽やかな仕立て、ボディラインを強調せずに着る人の体に自然に寄り添う端正なシルエットが高い人気を誇ります。今回イタリア本国よりフィッターを招聘し、採寸に基づいてオーダーを承る「ORDER EVENT: BELVEST」を開催いたします。期間中は、多彩なモデルに加えて、通常では取り扱いのない、特別な生地の中から選びスーツ、ジャケット、パンツをオーダーしていただけます。既製品では得られないフィット感と、自分らしさを表現できるディテール表現が叶う、特別な機会をお楽しみください。

【開催日程・店舗】

2月20日（金）～ 2月22日（日） バーニーズ ニューヨーク神戸店

2月23日（月・祝） バーニーズ ニューヨーク銀座本店

※オーダー品の代金はオーダーの際にいただいております。

※オーダー品のお渡しは2026年6月以降を予定しております。

※来店スケジュールおよびイベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ORDER EVENT: ISAIA

1957年創業、ハンドメイドを取り入れた、優れた職人技術とモダンなカラーリングに定評のあるイタリア ナポリ発の＜イザイア＞。ナポリならではの仕立てのやわらかさ、卓越したカッティング、美しいドレープ、無駄なゆとりを省いて構築されたフォルム、身体の動きを緻密に計算したシルエットは、熟練の職人を擁するブランドならではの魅力です。期間中は、スーツやジャケット・パンツまで選りすぐりのモデルと豊富な服地からお選びいただき、本国の技術を継承した専任スタッフによる採寸のもとオーダーいただけます。春夏シーズンに適した＜イザイア＞オリジナルの生地を中心にバラエティ豊かに取り揃えた服地からお好みを選んで、ほかでは出会えない1着をお作りいただけます。

【開催日程・店舗】

3月7日（土）・3月8日（日） バーニーズ ニューヨーク神戸店

両日フィッター来店予定

※オーダー品の代金はオーダーの際にいただいております。

※オーダー品のお渡しは2026年6月下旬以降を予定しております。

※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

公式サイト（https://www.barneys.co.jp）

公式インスタグラム（https://www.instagram.com/barneysjapan）