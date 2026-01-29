ILLIT、初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE ′PRESS START︎︎(ハート)′ in JAPAN』詳細決定！6月13日より初開催都市を含む5都市11公演で開催

株式会社HYBE JAPAN(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

”K-POP第5世代ガールグループ強者”ILLIT(アイリット)の初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START︎︎(ハート)' in JAPAN』（以下「PRESS START︎︎」）の詳細が決定しました。6月13日・14日の愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを皮切りに、6月20日・21日に大阪・オリックス劇場、6月29日・30日に福岡・福岡サンパレス、7月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月23日・25日・26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで5都市11公演を開催します。愛知・福岡・兵庫・東京での単独公演は初めてとなり、より多くの場所でファンの皆さんとお会いできる公演に多くの期待が寄せられています。

昨年開催された初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』は、8~9月にかけて神奈川・ぴあアリーナMM、と大阪・大阪城ホールで2都市4公演のアリーナツアーとして開催し、全公演で全席が売り切れるほどの大盛況を記録しました。その後も「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」などの大型ステージで多彩な魅力を発揮し、話題を呼んできたILLIT。アーティストとして新たな旅路へと踏み出す「初実行」の瞬間という意味がタイトルに込められた「PRESS START︎︎」にどうぞご期待ください！

ILLITコメント

今年も日本公演開催、そして5都市というより多くの場所でGLLIT(ファンダム名)の皆さんとお会いできることになり、とても嬉しいです！

より成長した姿をお見せするので、楽しみにしていてくださいね。

今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！

【『ILLIT LIVE'PRESS START︎︎(ハート)' in JAPAN』公演概要（予定）】

●日程・会場

[愛知] 愛知県芸術劇場 大ホール

2026年6月13日(土) 開場 16:30／開演 17:30

2026年6月14日(日) 開場 16:00／開演 17:00

[大阪] オリックス劇場

2026年6月20日(土) 開場 17:00／開演 18:00

2026年6月21日(日) 開場 16:00／開演 17:00

[福岡] 福岡サンパレス

2026年6月29日(月) 開場 17:30／開演 18:30

2026年6月30日(火) 開場 17:30／開演 18:30

[兵庫] GLION ARENA KOBE

2026年7月18日(土) 開場 16:00／開演 17:30

2026年7月19日(日) 開場 15:30／開演 17:00

[東京] TOYOTA ARENA TOKYO

2026年7月23日(木) 開場 17:00／開演 18:30

2026年7月25日(土) 開場 15:30／開演 17:00

2026年7月26日(日) 開場 15:30／開演 17:00

公演の詳細やチケットに関する最新情報はオフィシャルサイトよりご確認ください。

https://illit-official.jp/news/dee1030a1517

●ILLIT（アイリット） PROFILE

2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、K-POPグループデビュー曲最短期間でSpotify7億ストリーミングを突破するなど、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、SEKAI NO OWARI Nakajinが楽曲提供したことも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。『第67回 日本レコード大賞』で海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞した。9月1日にJapan 1st Single ‘時よ止まれ’で待望の日本デビューを果たし、日本の主要音楽番組や大型イベントに多数出演し話題を集めたのに続き、11月24日にリリースした1st Single Album 'NOT CUTE ANYMORE'も反響を呼んだ。年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を始め主要音楽特番を総なめし、日本での確固たる人気を証明。今年1月13日にはTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマであるJapan 2nd Digital Single 'Sunday Morning’をリリースし、今後の活躍に期待が高まっている。

●メンバープロフィール

YUNAH (ユナ) / 韓国 2004 年 1 月 15 日生まれ

MINJU (ミンジュ) / 韓国 2004 年 5 月 11 日生まれ

MOKA (モカ) / 日本 2004 年 10 月 8 日生まれ

WONHEE (ウォンヒ) / 韓国 2007 年 6 月 26 日生まれ

IROHA (イロハ) / 日本 2008 年 2 月 4 日生まれ

●公式サイト

Japan Official Site：https://illit-official.jp/

Weverse：https://www.weverse.io/ILLIT

Official X(Twitter)：https://twitter.com/ILLIT_official

Member X(Twitter)：https://twitter.com/ILLIT_twt

Japan X(Twitter) ：https://x.com/ILLITjpofficial

Instagram：https://www.instagram.com/illit_official/