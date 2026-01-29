ただの壺では終わらない。視線が動くギミックを搭載した「壺ミミック」が1/12スケール可動フィギュアで登場

株式会社ホビーサーチ

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、蝸之殼Snail Shellの新商品「RPG-09 壺ミミック」（2026年9月発売予定）の予約受付を開始しましたことをお知らせいたします。

本商品には、新ギミック「マグネット視線移動」を搭載。付属の剣にはマグネットが内蔵されており、本体の眼球パーツに近づけるだけで、外側から視線を動かすことができます。フィギュア本体は、業界最先端の5軸加工機を用いた金型で生産されており、細部のディテールまで再現されています。

また、壺の表面にはつや消しトップコートとスミ入れが施されており、リアルな質感を再現しています。本体の手足や胴体の関節部には、スネイルシェルの汎用ジョイントサイズを採用しており、他製品のパーツと組み替えることが可能です。

※商品仕様上、一部対応していない製品もございます。

【RPG-09 壺ミミック】

商品ページはコチラ： https://www.1999.co.jp/11326187

商品情報

付属の蓋は、壺の開口部に閉めることができるほか、物持ち手に持たせるなどの遊び方も可能です。

本体の両腕パーツを外してカバーパーツに付け替えると、壺の外観に隙間がなく、一体感のある見た目になります。

ハンドパーツは6セット（リラックス、かぎ爪、手刀、物持ち手A、物持ち手B、OKサイン）が付属しており、武器と合わせて様々なシーンに対応できます。

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・蓋×1

・カバーパーツ×2

・付け替え用ハンドパーツ×6セット

（リラックス、かぎ爪、手刀、物持ち手A、物持ち手B、OKサイン 本体装着分含む）

・剣（マグネット内蔵）×1

・盾×1

・蝸之殼専用スタンド台座セット×1

◇メーカー：蝸之殼Snail Shell

◇スケール：1/12

◇価格：4,180円(税込)

◇発売予定：2026年9月

◇本体高さ：約175mm(頭頂部まで)

◇仕様：PVC/ABS/POM/マグネット製 塗装済み完成品アクションフィギュア(C)SNAIL SHELL

※本商品は1体入りです。一部の画像は複数商品を組み合わせています。

※一部の画像は別売り製品との組み合わせ例です。

関連情報

【RPG-05 勇者 迅狼ウルフ】

同シリーズからは「RPG-05 勇者 迅狼ウルフ」も予約受付中です。今回の「壺ミミック」と組み合わせることで、パーツの組み替えによる新たな表現や、物語性のあるディスプレイもお楽しみいただけます。

【RPG-05 勇者 迅狼ウルフ】

商品ページはコチラ： https://www.1999.co.jp/11322156

会社概要

【HOBBYSEARCHについて】

1999年の創業以来、20年以上にわたりフィギュアを中心としたホビーグッズを取り扱うインターネット通販（EC）会社として、自社ECサイトを運営しています。国内外あわせて 54万人以上のユーザー にご利用いただいており、ヘビーユーザー向けのコレクションアイテムから、お子様も楽しめる玩具まで、75万点以上 のアイテムを取り扱っています。

【HOBBY SEARCHリンク一覧】

⇢ホビーサーチ公式サイト：https://www.1999.co.jp/

⇢ホビーサーチ総合Xアカウント：https://x.com/hobbysearch

⇢ホビーサーチプラモデルXアカウント： https://x.com/hobbysearch_pub