2026年2月13日(金)より、歌い手グループ『成人男性三人組』POP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催決定！！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2026年2月13日(金)から3月12日(木)までの期間限定で、歌い手グループ『成人男性三人組』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催することをお知らせします。
今回の企画では『ネオチャイナ』をテーマに、中華風衣装の新規描き下ろしイラストと、麻雀牌などをイメージしたオリジナルのネオンモチーフアートが特徴。
ラーメンどんぶりや、カンフー映画ポスター風クリアファイルなど、中華風デザインの多彩なアイテムはファン必見のラインナップになっております。
ここでしか聞けない店内アナウンスもお楽しみ頂ける本POPUPSHOPに、ぜひご注目ください！
開催概要
【開催場所】
SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店
東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT
【開催時期】
2026年2月13日(金)～3月12日(木)
【営業時間】
9:00-21:00
グッズ情報
■中華風アクリルスタンド 各種2,500円(税込)
【種類】全4種
【サイズ】約H170×W90mm以内
【素材】アクリル
■中華風トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム8種） 800円(税込)
【種類】全8種／ランダム
【サイズ】約H60×W60mm以内
【素材】アクリル
■中華風トレーディング缶バッジ（ランダム8種） 500円(税込)
【種類】全8種／ランダム
【サイズ】約φ57mm
【素材】紙、ブリキ
■トレーディングクリアチュカカード（ランダム4種） 550円(税込)
【種類】全4種／ランダム
【サイズ】約H63×W89mm
【素材】PP
■中華風ラーメンどんぶり 4,000円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約H70mm、口径182mm
【素材】 陶磁
■A4クリアファイル 各種600円(税込)
【種類】全2種
【サイズ】約A4サイズ
【素材】 PP
■中華風Tシャツ 4,500円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】M・Lサイズ
【素材】 綿
■中華風クリアポーチ 1,600円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約210×180mm
【素材】PVC
■中華風トートバッグ 3,300円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】W440×H280×D110mm
【素材】綿
購入特典
■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入で、ノベルティ「オリジナルポストカード」を1枚プレゼント！
・第1弾：2026年2月13日（金）～2月27日（金）
・第2弾：2026年2月28日（土）～3月12日（木）
【対象商品】本POP UP SHOPで販売する『成人男性三人組』全グッズ
※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。
関連情報
『成人男性三人組』
■『成人男性三人組』公式サイトURL：https://seijindansei3.com/
■『成人男性三人組』公式Youtube：https://www.youtube.com/@SeijinDansei3
■公式X
公式：https://x.com/SeijinDansei3
ウォルピスカーター : https://twitter.com/wolpis_kater
えるの : https://twitter.com/nooooel_333
りする : https://twitter.com/risru17
ニャンヤオチュー : https://twitter.com/NekochanMachine
■コピーライト：(C)︎成人男性三人組
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約20億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp