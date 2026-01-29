投資信託の分配金コース変更対応のお知らせ

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年夏頃（予定）より保有する投資信託の分配金コース変更に対応することをお知らせいたします。

これまで投資信託の分配金コースは、買付時に再投資・受取のいずれかをお選びいただく形式でしたが、買付後に設定を変更したいとのご要望を多くいただいておりました。こうしたお声にお応えし、この度、保有する投資信託について分配金コースの変更に対応いたします(※1)。これにより、相場状況やお客様のマネープランの変化に合わせた資産運用がしやすい環境を提供いたします。設定方法などの詳細は、後日当社ホームページにてお知らせいたします。

なお、当社で保有する投資信託は、分配金コースや保有口座に関わらず、「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」の対象となり、業界最高(※2)の還元率でポイントを貯めることができます。この機会にぜひ、お得な松井証券の投資信託サービスをご検討ください。

■松井証券の投資信託サービス

＜最大1%貯まる投信残高ポイントサービス＞

低コストのインデックスファンドからアクティブファンドまで、全ての銘柄で業界最高（※2）の還元率で松井証券ポイントが貯まるサービスです。

当社で投資信託を保有し、毎月エントリーをするだけで年間最大1%のポイントが貯まります。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/about/）

＜クレカ積立サービス＞

クレカ積立は、投資信託の積立購入をクレジットカードで決済できるサービスです。入金要らずで楽々お取引いただけるだけでなく、決済金額に応じたポイントが還元されるため、便利に、お得に資産形成できます。株式会社ジェーシービー発行の「JCBオリジナルシリーズ」の各券種をご利用いただけます。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/card-investments/）

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

*1 分配金コースが再投資、受取のいずれかに限定された投資信託は対象外。

*2 オンライン証券大手 5 社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較。2025年12月5日当社調べ。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会