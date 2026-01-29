大型アップデート！“介入ゲーム”『ボクがオニね』に期間限定「レイドボス」が登場！さらに開発中の『七緒 編』情報解禁

株式会社UNCHAIN

株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、視聴者が配信中のゲームに“直接介入”できる視聴者参加型ゲームシステム「THIRD」搭載の『ボクがオニね』に期間限定で「レイドボス」が登場する大型アップデートを本日実施したことをお知らせいたします。

本作は2025年12月のリリース直後にX（旧Twitter）でトレンド入りを果たし 、日本最大級のゲームメディアの人気記事ランキングで1位を獲得するなど 、多くの配信者や視聴者から大きな反響をいただいております。今回のアップデートでは、これまでの恐怖を塗り替える新体験を提供します。

■ 【期間限定】レイドボス

クリア後に解き放たれる新たな「脅威」

一度以上エンディングを迎えていると正体不明の「脅威」が解禁されます。視聴者と共にこの脅威を掻い潜り、クリアを目指しましょう。なお、この幽霊は「視聴者の協力次第では封印されたままになる」という特殊な仕様を備えており、コミュニティの団結力が展開を左右します。

■新マップ

- 出現期間◦ 1/29～2/25迄

開発中の「七緒編」で登場予定の新マップ

2周目のユーザーのみが足を踏み入れることができる新章「七緒編」は、現在鋭意開発中です。

セーラー服を纏った「七緒」が縦横無尽に市街地を飛び回る新しいゲーム体験に加え、本編では描かれなかった真相に迫る内容となる予定です。

詳細な内容や実装時期については、続報をお待ちください。

■新THIRDアクション

よりゲーム展開を左右し易くなった「THIRD」アクション

■ 配信者向けミッションのお知らせ

- 無敵：一定時間、幽霊からの追跡と接触を防ぎます。- カウントアップ：レイドボスの出現タイミングを遅らせます。

THIRDを使って配信してくれた方へ1万円分のAmazonギフトを毎週1名の方へ抽選でプレゼントいたします（※アーカイブを残していただいた方が対象となります）。

■ 「東京ゲームダンジョン11」出展記念セール開催

2026年2月8日（日）に開催される国内最大級のインディーゲーム展示会「東京ゲームダンジョン11」への出展を記念し 、Steamにて期間限定セールを実施いたします。

■THIRDとは

- セール期間： 2026年2月4日（水） ～- 販売価格： 920円 ⇒ 552円（40%オフ）Steamストアページはこちら :https://store.steampowered.com/app/4142430/_/

“観戦”から”参戦”へ。「THIRD」は、従来の“観るだけ”の実況配信を、視聴者がリアルタイムでゲームに“直接介入”できる「配信向けゲーム」へと進化させる、UNCHAIN独自のゲームシステムです。

配信者は”いつも通りの配信環境”で「THIRD」を搭載したゲームをプレイいただき、視聴者はTHIRDアクション（アイテム購入）を通じて、

- 敵を増やす（妨害）- プレイヤーの体力を回復させる（支援）- 特殊なアイテムを送り込む

といった“介入アクション”を行い、ゲームの展開をリアルタイムで左右することができます。

従来の「観るだけ」から一歩進み、配信者と視聴者の“共闘・対立関係”を生み出すことで、共に配信を創り上げる新しい熱狂を提供します。

公式アカウント情報

「THIRD」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

THIRD公式X（旧Twitter）：@THIRD_UNCHAIN（https://x.com/THIRD_UNCHAIN）

THIRD公式Discord：https://discord.gg/4KPxhqmbpZ

公式サイト：https://live-ctl.com/

ゲーム開発者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRDに連携いただけるゲームを募集中です。

#THIRDで1000万。総額賞金1000万のコンテスト：https://lp.live-ctl.com/cp01

ゲーム開発者申請：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5009420147102

配信者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRD対応ゲームでプレイする配信者を募集中です。

配信者登録：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目１９－１５ ウノサワ東急ビル3F

代表取締役：ウィン・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219