アイティメディア、マジセミ株式会社の全株式を取得し子会社化

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下「当社」）は、セミナーマーケティング支援事業を展開するマジセミ株式会社（以下「対象会社」）及び株式会社オープンソース活用研究所（いずれも非上場）の合併による効力発生を停止条件として、本合併後の存続会社である対象会社の全株式を2026年４月１日付で取得し、子会社化することをお知らせいたします。

■株式取得の理由

対象会社は、年間1,000回超開催するウェビナーを介して顧客にリードを提供するBtoBマーケティング支援企業です。20万人を超える会員を抱え、テクノロジー領域を中心に「参加者のために本当に役に立つ情報を提供する、”本気”の問題解決セミナー」を提供しています。また、「Webinar as a Service」をキーワードに、ウェビナーを開催する企業に対し、集客から企画、当日運営までをワンストップで支援するサブスクリプション型のサービスを展開しており、IT企業を中心に年間200社を超える顧客にご利用いただいています。一方当社は、国内最大級のテクノロジー専門メディアを運営しており、ニュース等の記事の配信に限らず、約200万人の会員を対象にバーチャル展示会のような大規模なイベントからウェビナーに至るまでさまざまな形式のデジタルイベントを開催しています。

対象会社と当社とは、テクノロジーについての専門性の高い情報提供により、その正しい活用方法を広め、社会に貢献するという共通の理念を持っています。当社に対象会社の人材、顧客、会員、サービスの基盤が加わることで、相互の会員に対しより有益でより多くのウェビナー受講機会を提供することが可能となり、デジタルイベントを介したリード提供サービスのシェアを大きく拡大することができます。

当社は、2029年度までにEPS 140円を超過することを中期の目標とし、既存事業の成長に加えて、積極的なM&Aによる成長加速を図っております。対象会社は、2025年12月期においても大きな成長をしておりますが、今後も当社とのシナジーを含めた継続的な成長を見込んでおり、この度の対象会社の子会社化は、当該中期目標の実現に資するものです。

■マジセミ株式会社 会社概要

会社名：マジセミ株式会社

所在地：東京都港区海岸１丁目１-20 汐留ビルディング３階

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 寺田 雄一

主な事業内容：セミナー・講演の企画及び斡旋並びに実施・運営、人材教育並びに研修の企画及び実施・運営、マーケティング及びセールスプロモーションに関する企画・立案並びにその代行

URL：https://majisemi.com/service/

以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

pr@sml.itmedia.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。

［東証プライム市場、証券コード：2148］