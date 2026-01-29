【(株)ジェイアールサービスネット岡山】～2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店～

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアールサービスネット岡山（本社：岡山市）では、2026年2月7日（土）・ 2月8日（日）の「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」の出店に合わせて、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」との撮影会イベントや、ノベルティが当たる「ミャクミャクお楽しみくじ」を実施します。

また、同じく期間中の2月8日（日）にはJR西日本のマスコットキャラクター「イコちゃん」も登場します。

１．「ミャクミャク」との撮影会イベント

出店期間中の2月8日（日）に、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」にて、公式ライセンス商品のお買い上げ金額3,000円以上（税込）のお客様を対象に先着順で記念撮影ができるイベントを実施します。

（1）実施日時：2026年2月8日（日）

１.12:00～、２.14:00～、３.16:00～（ 各回20分 ）

（2）実施場所：JR岡山駅 さんすて岡山内特設会場

（3）参加条件：２月８日、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」（ 10:00営業開始 ）にて１会計3,000円以上（ 税込 ）お買い上げのお客様先着75組を対象に「撮影会参加券」を配布します。（ レシート合算不可 ）

※２月８日の「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」でご購入のレシートのみ対象（ ２月７日にご購入されたレシートは対象外です。また「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ街道さんすて岡山店」等他店でご購入されたレシートは対象外です。 ）

※先着順のため、定員に達し次第配布終了いたします。

※各回25組ご参加いただけます。

※ご希望の回を選択頂けますが、先着順のためご希望の回の参加券をお選びいただけない場合がございます。

※撮影会場のスペースの都合上、1回における撮影人数の制限をさせて頂きます。

２．ミャクミャクお楽しみくじ

「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」にて、1会計5,000円以上（ 税込 ）かつ対象商品を1個以上ご購入のお客様を対象に先着順でノベルティが当たる「ミャクミャクお楽しみくじ」を実施します。

（1）実施日時：2026年2月7日（土）、２月8日（日）

（2）実施場所：「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」

（3）参加条件：「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」にて、公式ライセンス商品を1会計につき5,000円以上（ 税込 ）かつ対象商品を1個以上ご購入のお客様に先着・数量限定でその場でノベルティが当たるくじにご参加いただけます。（ レシート合算不可 ）

※無くなり次第終了いたします。

３．「イコちゃん」グリーティングイベント

JR西日本の公式キャラクター「イコちゃん」がオフィシャルポップアップストアにご来店のお客様にご挨拶します。

（1）実施日時：2026年2月8日（日）

※時間は不定期

（2）実施場所：「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」

４．入店整理券の配布及び商品の販売方法について

「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」では、お客様に快適にお買い物を楽しんでいただくため、入店整理券を配布します。

（1）配 布 日：2026年2月7日（土）、２月8日（日）

（2）配布時間：両日とも9:00～17:20

※整理券はお1人様1枚までのお渡しといたします。

※お並びの状況によっては、お客様の安全に配慮し時間を早めて整理券の配布を行う場合があり

ます。定員数に達した時点で配布終了となりますのでご了承ください。

（3）配布場所：JR岡山駅2階東西連絡通路

（4）実施内容：入店は入替制（ 1回あたり20分、25人 ）とし、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店」へは入店整理券に記載された指定時間に限り入店可能です。

※入店指定時間より10分経過した際はご入店いただけません。

【入店整理券配布場所】

