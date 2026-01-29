Looopでんき、くじ型キャンペーン「Looopジャンボ」を開催

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、エネルギーと暮らしの新しいあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）は、1月29日（木）より、Looopでんきによる「お財布にやさしい」新たな取り組みとして、くじ型キャンペーン「Looopジャンボ」を開催します。

昨今、物価高騰が続くなか、家計における電気代の負担が増加し、生活者による電気代の節約意識がより一層高まっています。総務省の消費者物価指数（2025年11月分）によると、電気代は前年同月比4.9%上昇しています。（出典：総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)11月分」(https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf)）電気代が高騰する中、当社実施の調査では、家計管理の当事者である30～60代の8割以上が「電気代の値上がりを負担に感じている」と回答しています。（出典：株式会社Looop「『国による電気・ガス料金支援のための補助金』に関する意識調査 2025年末版」(https://looop.co.jp/info/3237_20260129)）

Looopでんきは、当日や翌日の電源料金単価を確認できる公式アプリを通じ、太陽光発電由来の電力が多く価格が安くなる昼間の時間帯に電気の使用をずらす「ピークシフト」の取り組みなど、お財布と地球にやさしい電気の使い方を提案してきました。こうした中、高まる節約ニーズに応えるとともに、節約そのものをより楽しんでいただくための施策として、「Looopジャンボ」を開催します。

「Looopジャンボ」は、アプリでの運試しを通じて電気代割引のチャンスを提供するくじ型キャンペーンです。全国の「スマートタイムONE（電灯）」ご契約者さまを対象としています※1。2026年3月16日（月）までの期間中、Looopでんきアプリへログインするだけで1日1枚の抽選券が獲得でき、毎日コツコツと券を集めるアクションが、当選発表を待つ期待感へと繋がる仕組みです。当選本数は合計5,281本で、さらに抽選券を5枚以上集めた方全員への「参加賞※2」もご用意しています。

抽選結果は3月31日（火）にアプリ内で一斉発表し、当選された方には7月1日（水）の請求分より順次、内容に応じた割引を実施します。本キャンペーンを通じ、楽しく節約しながら電気を使っていただくとともに、いつの間にか地球にやさしい活動への貢献に繋がっていると実感いただけることを目指します。

Looopでんきは2026年春のサービス開始10周年に向けて、今後も顧客体験のさらなる向上を加速させてまいります。引き続き、サービスの機能拡充や魅力的なキャンペーンの展開によって、お財布と地球にやさしい電気の使い方を提案してまいります。

「Looopジャンボ」 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58095/table/167_1_5dd084532c2d950a4eb90b10950d0d63.jpg?v=202601290521 ]

Looopでんきの「スマートタイムONE」について

Looopは電力小売事業（サービス名：Looop でんき）を通じて、市場連動型料金プラン「スマートタイムONE」（https://looop-denki.com/pr/smarttimeone/）を提供しています。「スマートタイムONE」で、太陽光由来の電力が多く価格が安くなる昼間の時間帯に電気を使う「ピークシフト」を行っていただくことで、お客さまの電気代の削減になると同時に、再生可能エネルギーの有効活用にもつながります。Looopでんきアプリを通じて、単価の安い時間帯のチェックや今月の電気代予想等の機能を提供し、お財布にも地球にもやさしい電気の使い方を提案しています。

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名：Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所や蓄電池の開発・運用、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoTを融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：5,930百万円 ※2025年9月現在

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/