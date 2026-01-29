SIA、2月10日にSafer Internet Day 2026 JAPANフォーラムを開催

一般社団法人セーファーインターネット協会

一般社団法人セーファーインターネット協会（会長：中山 明 以下、SIA）は、セーファーインターネットデー（2026年2月10日）を受け、2026年2月10日に「Safer Internet Day 2026 JAPANフォーラム」を開催することをお知らせいたします。本フォーラムでは、冬季五輪の開幕に合わせ、深刻な社会問題となっているインターネット上の誹謗中傷や盗撮問題について、日本国内の企業・団体の担当者が登壇します。それぞれの立場から、アスリートの尊厳を守り、安心・安全なインターネット利用を実現するための取り組みや知見を共有します。

Safer Internet Day 2026 JAPANフォーラムについて

・ 名称： Safer Internet Day 2026 JAPANフォーラム ～冬季五輪開幕：アスリートへの応援を誹謗中傷に変えないために～

・ 主催： 一般社団法人セーファーインターネット協会（SIA）

・ 日時： 2026年2月10日（火）14：00～16：00

・ 開催方法： オンラインLIVE配信

・ 登壇者（※順不同、敬称略）：

【来賓挨拶】 総務省 大臣官房総括審議官（情報通信担当） 藤田 清太郎

【講演】 公益財団法人日本ユニセフ協会 広報・アドボカシー推進室 中井 裕真

【基調講演】 公益財団法人日本オリンピック委員会理事/JOCアントラージュ専門部会長 谷本 歩実

【パネルディスカッション】

総務省 情報流通振興課情報流通適正化推進室長 相川 航

慶應義塾大学 メディア・コミュニケーション研究所准教授 水谷 瑛嗣郎

LINEヤフー株式会社 政策企画1ディビジョンリード 松本 健太郎

一般社団法人セーファーインターネット協会 専務理事 吉田 奨（モデレーター）

・ プログラム詳細・参加方法： 下記URLよりご覧ください。

https://www.saferinternet.or.jp/sid/sid2026/

●一般社団法人セーファーインターネット協会（SIA）について

一般社団法人セーファーインターネット協会（SIA）は、インターネットの悪用を抑え自由なインターネット環境を護るために、違法有害情報対策、誹謗中傷被害者支援、教育事業、偽情報・誤情報対策などを運営・設立する一般社団法人です。様々な活動を通じ安心・安全なインターネット社会の実現に貢献しています。

https://www.saferinternet.or.jp/