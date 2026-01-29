ライフイズテック、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で39位を受賞

ライフイズテック株式会社

ライフイズテック株式会社（本社所在地：東京都港区代表：水野 雄介）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率91.4%を記録し、50位中39位を受賞いたしました。

■Technology Fast 50 2025 Japanについて

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細：https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html

■受賞の背景

ライフイズテックは、デジタルで変革を生むイノベーション人材の育成を主軸に事業を展開しています。

学校向け事業においては、プログラミング教材「Life is Tech! Lesson」の導入校数が全国で拡大しています。一人ひとりの習熟度に応じた個別最適な学びを実現する教材開発に注力するほか、現場の先生方に寄り添い、指導負担を軽減しながら生徒の創造性を引き出すプラットフォームへと進化させたことで、公教育におけるデジタル教育のインフラとして利用が着実に広がっています。

また、企業向けDX研修事業においても、市場ニーズを捉えた新サービスの開発が成長を牽引しました。単なるITスキルの習得に留まらず、組織を変革するデジタル人材の育成に特化したカリキュラムを拡充。DXを推進する大手企業を中心に高く評価され、顧客基盤を拡大いたしました。

当社は、教育とテクノロジーを掛け合わせ、公教育から社会人教育まで一気通貫で独自の学習体験を提供してきました。その結果、教育現場や産業界のデジタル変革を加速させるパートナーとして、多くのステークホルダーの皆様から多大な支持をいただけたことが、今回の受賞につながったと考えています。

さらなる事業成長に向けて、今後はAI時代に即した次世代教育プログラムの提供や、地方自治体と連携した地域格差のない教育機会の創出など、教育の境界線を越え、デジタル社会の基盤を支える人材育成の場を広げてまいります。





【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。中学校・高校向けクラウド教材「ライフイズテック レッスン」は、全国600以上の自治体で4,400校の公立・私立学校、約135万人が利用(*1)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。また、延べ6.2万人(*2)以上が参加する国内最大規模のプログラミング・AIキャンプ＆スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで200万人以上(*2)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるBCorpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*1)=2024年8月時点

(*2)=2024年12月時点

サービスサイト：https://life-is-tech.com



■会社概要

・会社名：ライフイズテック株式会社

・代表取締役CEO：水野雄介

・設立：2010年

・所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布2-12-3 南麻布ビル1F

・事業概要：

▶︎学校向け情報・プログラミング教育サービスの開発・運営

▶︎企業・自治体・学校向けデジタル人材研修事業の企画・運営

▶︎中高生向けIT・プログラミング教育キャンプ/スクール/イベントの企画・運営

・企業URL：https://life-is-tech.com/



【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

