『神姫PROJECT』にて、バイアティス、シャマシュが新衣装で新登場！さらにプレミアムパスの特典更新も！
公式サイト：http://kamihime.net/(http://kamihime.net/)
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて『神姫PROJECT』は、「バイアティス」「シャマシュ」が新衣装で登場することを発表した。さらにプレミアムパスも更新。
▼新たな神姫が登場！
「バイアティス」「シャマシュ」が新衣装で登場！
新たな魅力を手にした神姫たちを仲間にして、
彼女たちの力やキャラクターエピソードをお楽しみください！
【新キャラ】
・神姫「[贖いの大鎌]バイアティス」（SSR/水）
・神姫「[神鳴の恋香]シャマシュ」（SSR/雷）
【出現確率アップ期間】
2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月12日 11:59
※一定期間ごとにピックアップ対象が切り替わります。
▼プレミアムパスの特典を更新！
ゲームをプレイして専用のミッションをクリアする事で、プレミアムパスLvが向上し、Lvに応じた追加特典を獲得できます！
神姫コインで購入できるプレミアムパスI・IIの追加特典には、なんと英霊スキンやメモリアルイラストも！
詳細はゲーム内をご確認ください！
【新規英霊スキン（プレミアムパスI）】
・英霊スキン「ビリーザキッド[背伸な愛]」
【新規メモリアルイラスト（プレミアムパスII）】
・メモリアルイラスト「タケミナカタ[スイーツよりも甘い事故]」
【開催期間】
2026年1月19日 5:00 ～ 2026年2月2日 4:59
▼バーストスキンおまけ付き!ピックアップガチャ1日1回無料30日パック開催！
『新キャラ追加＆ピックアップガチャ1日1回無料30日パック』購入により、
開催中の「新キャラ追加＆ピックアップガチャ」を1日1回無料で引くことができます！
期間中にログインするたび無料ガチャ1回分の権利が付与され、最大で30回分まで獲得！
さらに、バーストスキンがおまけとして付いてきます！
【開催期間】
2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2月12日 11:59
【価格】
神姫コイン 5,000個
【おまけ内容】
・バーストスキン「ラブパワー・チャージ！」（シアエガ）×1
【注意事項】
※こちらはお1人様1回限りの購入となります。
※バーストスキン「ラブパワー・チャージ！」は今後再登場する可能性があります。
▼レイドイベント「バトル・オブ・チョコタワー」開催中！
期間限定レイドイベント「バトル・オブ・チョコタワー」を開催！
期間中、クエストクリアで獲得できるマテリアルを集めると、
SSRウェポンや魔宝石が手に入ります！
【入手可能ウェポン】
・ウェポン「燃想斧ディアユー」（SSR/火/斧）
【開催期間】
2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月12日 11:59
▼メモリアルイラストが手に入る特別ミッションを開催！
「期間限定消費AP特別ミッションキャンペーン」を開催！
期間中にAP消費が条件となるミッションをクリアすることで、
メモリアルイラスト「ヤケクソの罰ゲーム」など豪華報酬が手に入ります！
【開催期間】
2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月26日 11:59
※各詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
※上記内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
神姫PROJECT公式X（https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)）にて最新情報を紹介しているのでぜひご確認ください！
