『神姫PROJECT』にて、バイアティス、シャマシュが新衣装で新登場！さらにプレミアムパスの特典更新も！

公式サイト：http://kamihime.net/(http://kamihime.net/)



合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて『神姫PROJECT』は、「バイアティス」「シャマシュ」が新衣装で登場することを発表した。さらにプレミアムパスも更新。



▼新たな神姫が登場！




「バイアティス」「シャマシュ」が新衣装で登場！


新たな魅力を手にした神姫たちを仲間にして、


彼女たちの力やキャラクターエピソードをお楽しみください！


【新キャラ】


・神姫「[贖いの大鎌]バイアティス」（SSR/水）


・神姫「[神鳴の恋香]シャマシュ」（SSR/雷）


【出現確率アップ期間】


2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月12日 11:59


※一定期間ごとにピックアップ対象が切り替わります。







▼プレミアムパスの特典を更新！




ゲームをプレイして専用のミッションをクリアする事で、プレミアムパスLvが向上し、Lvに応じた追加特典を獲得できます！


神姫コインで購入できるプレミアムパスI・IIの追加特典には、なんと英霊スキンやメモリアルイラストも！


詳細はゲーム内をご確認ください！



【新規英霊スキン（プレミアムパスI）】


・英霊スキン「ビリーザキッド[背伸な愛]」


【新規メモリアルイラスト（プレミアムパスII）】


・メモリアルイラスト「タケミナカタ[スイーツよりも甘い事故]」


【開催期間】


2026年1月19日 5:00 ～ 2026年2月2日 4:59





▼バーストスキンおまけ付き!ピックアップガチャ1日1回無料30日パック開催！




『新キャラ追加＆ピックアップガチャ1日1回無料30日パック』購入により、


開催中の「新キャラ追加＆ピックアップガチャ」を1日1回無料で引くことができます！


期間中にログインするたび無料ガチャ1回分の権利が付与され、最大で30回分まで獲得！


さらに、バーストスキンがおまけとして付いてきます！


【開催期間】


2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2月12日 11:59


【価格】


神姫コイン　5,000個


【おまけ内容】


・バーストスキン「ラブパワー・チャージ！」（シアエガ）×1



【注意事項】


※こちらはお1人様1回限りの購入となります。


※バーストスキン「ラブパワー・チャージ！」は今後再登場する可能性があります。



▼レイドイベント「バトル・オブ・チョコタワー」開催中！




期間限定レイドイベント「バトル・オブ・チョコタワー」を開催！


期間中、クエストクリアで獲得できるマテリアルを集めると、


SSRウェポンや魔宝石が手に入ります！



【入手可能ウェポン】


・ウェポン「燃想斧ディアユー」（SSR/火/斧）


【開催期間】


2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月12日 11:59



▼メモリアルイラストが手に入る特別ミッションを開催！




「期間限定消費AP特別ミッションキャンペーン」を開催！


期間中にAP消費が条件となるミッションをクリアすることで、


メモリアルイラスト「ヤケクソの罰ゲーム」など豪華報酬が手に入ります！


【開催期間】


2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月26日 11:59



※各詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。


※上記内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。


神姫PROJECT公式X（https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)）にて最新情報を紹介しているのでぜひご確認ください！



▼公式サイト


http://kamihime.net/(http://kamihime.net/)



▼PC版ページ


https://games.dmm.com/detail/kamipro(https://games.dmm.com/detail/kamipro)



▼公式X


https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)



▼製品概要


タイトル：『神姫PROJECT』


プラットフォーム：App Store／Google Play／PC（ブラウザ版）


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2016 EXNOA LLC/テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)



