『神姫PROJECT』にて、バイアティス、シャマシュが新衣装で新登場！さらにプレミアムパスの特典更新も！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて『神姫PROJECT』は、「バイアティス」「シャマシュ」が新衣装で登場することを発表した。さらにプレミアムパスも更新。

▼新たな神姫が登場！

「バイアティス」「シャマシュ」が新衣装で登場！

新たな魅力を手にした神姫たちを仲間にして、

彼女たちの力やキャラクターエピソードをお楽しみください！

【新キャラ】

・神姫「[贖いの大鎌]バイアティス」（SSR/水）

・神姫「[神鳴の恋香]シャマシュ」（SSR/雷）

【出現確率アップ期間】

2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月12日 11:59

※一定期間ごとにピックアップ対象が切り替わります。

▼プレミアムパスの特典を更新！

ゲームをプレイして専用のミッションをクリアする事で、プレミアムパスLvが向上し、Lvに応じた追加特典を獲得できます！

神姫コインで購入できるプレミアムパスI・IIの追加特典には、なんと英霊スキンやメモリアルイラストも！

詳細はゲーム内をご確認ください！

【新規英霊スキン（プレミアムパスI）】

・英霊スキン「ビリーザキッド[背伸な愛]」

【新規メモリアルイラスト（プレミアムパスII）】

・メモリアルイラスト「タケミナカタ[スイーツよりも甘い事故]」

【開催期間】

2026年1月19日 5:00 ～ 2026年2月2日 4:59

▼バーストスキンおまけ付き!ピックアップガチャ1日1回無料30日パック開催！

『新キャラ追加＆ピックアップガチャ1日1回無料30日パック』購入により、

開催中の「新キャラ追加＆ピックアップガチャ」を1日1回無料で引くことができます！

期間中にログインするたび無料ガチャ1回分の権利が付与され、最大で30回分まで獲得！

さらに、バーストスキンがおまけとして付いてきます！

【開催期間】

2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2月12日 11:59

【価格】

神姫コイン 5,000個

【おまけ内容】

・バーストスキン「ラブパワー・チャージ！」（シアエガ）×1

【注意事項】

※こちらはお1人様1回限りの購入となります。

※バーストスキン「ラブパワー・チャージ！」は今後再登場する可能性があります。

▼レイドイベント「バトル・オブ・チョコタワー」開催中！

期間限定レイドイベント「バトル・オブ・チョコタワー」を開催！

期間中、クエストクリアで獲得できるマテリアルを集めると、

SSRウェポンや魔宝石が手に入ります！

【入手可能ウェポン】

・ウェポン「燃想斧ディアユー」（SSR/火/斧）

【開催期間】

2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月12日 11:59

▼メモリアルイラストが手に入る特別ミッションを開催！

「期間限定消費AP特別ミッションキャンペーン」を開催！

期間中にAP消費が条件となるミッションをクリアすることで、

メモリアルイラスト「ヤケクソの罰ゲーム」など豪華報酬が手に入ります！

【開催期間】

2026年1月29日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月26日 11:59

※各詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※上記内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

▼製品概要

タイトル：『神姫PROJECT』

プラットフォーム：App Store／Google Play／PC（ブラウザ版）

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC/テクロス

