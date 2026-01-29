WEMADE、「ファンタスティックベースボール：日米プロ」侍ジャパンスカウトを開催！

株式会社Weｍade Japan

■日本代表選手で構成された選手カード、昨年にリリースされた第1弾、第2弾の侍ジャパンスカウトを復刻開催

■走塁・ノック・投球・打撃などのトレーニング報酬として選手カードが獲得できる「ストーブリーグ戦力強化イベント」を実施

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役CEO：Park KwanHo、以下WEMADE)は、自社がサービス運営を行い、 Round1 Studio(代表取締役CEO：Lee GunHee)が開発したモバイル野球ゲーム「ファンタスティックベースボール：日米プロ」にて「侍ジャパンスカウト」を開催いたします。

◆侍ジャパンスカウト

侍ジャパンカードは、日本代表選手たちで構成されているカードです。昨年3月のオランダ戦、また11月の韓国との強化試合に出場した選手で構成された、第1弾と第2弾の選手を一度に獲得することが可能です。

侍ジャパンカードは「ワイルドカード」属性を備えており、セットデッキ効果を発動しやすい点が特徴です。また、第1弾・第2弾の区別なく、オーダーをすべて侍ジャパンカードで編成すると、「侍ジャパンセットデッキ」効果が有効化され、チームが大幅に強化されます。

◆ストーブリーグ戦力強化イベント

また、2月5日（木）まで「ストーブリーグ戦力強化イベント」を開催しています。

プレイヤーは、走塁・ノック・投球・打撃の4種類のトレーニングに参加でき、各トレーニングを完了することで、最大ダイヤランクの選手を獲得できます。

「ファンタスティックベースボール：日米プロ」の侍ジャパンスカウトに関する詳細は、公式サイトにてご覧いただけます。

なお、「ファンタスティックベースボール：日米プロ」は、日本ゲーム史上初、NPB(Nippon Professional Baseball、一般社団法人日本野球機構)とMLB(Major League Baseball)、MLB Players, Inc.の公式ライセンスを全て取得したモバイル野球ゲームです。WEMADEは日本法人である株式会社Wemade Japan（代表取締役社長：崔 鍾玖）を通じてNPBとライセンス契約を締結しました。

■「ファンタスティックベースボール：日米プロ」 参考サイト

・公式サイト：https://www.fantasticbaseball.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/profb_jp

・公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/@fantasticbaseball_JP

【権利表記】

一般社団法人日本野球機構承認

プロ野球フランチャイズ球場承認

(C)2025 SAMURAI JAPAN

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。

(TM)/(C) 2025 MLB

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.

(C) Wemade Japan Co., Ltd. All rights reserved

(C) Wemade Co., Ltd. & Round1Studio Corp. All rights reserved.

※ゲーム内課金あり