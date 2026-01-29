園の総合満足度94.2％、97.4％が「楽しく通園」　ヒューマンスターチャイルド、保護者アンケートで高評価継続

ヒューマンホールディングス株式会社

ヒューマンアカデミー株式会社の事業子会社で保育事業を展開するヒューマンスターチャイルド株式会社（本社：横浜市、代表取締役：川下 裕左、以下「当社」）は、2025年度に実施した利用者（保護者）アンケートの集計結果を公表いたします。

本年度の調査では、園生活全体を通じた総合満足度が94.2％となり、昨年度の93.0％から1.2ポイント向上いたしました。職員一人ひとりがお子さまの個性を深く理解し、寄り添う保育を徹底した結果、保護者の皆様からの信頼がさらに強固なものとなっています。特に「お子さまが楽しく通えているか」という設問では97.4％もの高い肯定的な回答をいただいております。

当社では、今回の評価を真摯に受け止め、さらなる保育品質の向上と、保護者の皆様が安心してお子さまをお預けいただける環境づくりに努めてまいります。

【本件のポイント】

- 総合満足度94.2％を達成し、前年比1.2ポイントと高水準を維持しつつ向上しました。- 保護者の97.4％が「お子さまが楽しく通えている」と回答- 職員のお子さまへの理解度（96.0％）や接遇面でも極めて高い評価

【調査概要】

・調査対象：当社が運営する認可保育園の保護者様

・調査期間：2025年11月20日～12月8日

・調査方法：Googleアンケートによる自社調査

・回答総数：1,329件（回答率75.9％）

・目的 ：保育サービスの品質管理および経営の透明性向上

【2025年度 保護者アンケート調査結果のトピックス】

1. 総合満足度が前年比で向上、通園の楽しさは97.4％

満足度調査において、総合満足度は94.2％（前年比＋1.2ポイント）と着実な向上を記録しました。

「園生活全体を通じてお子さまは楽しく通えていますか？」という設問に対し、97.4%の保護者が「はい」と回答しまし

た。これは、日々の保育活動や環境づくりが、子どもたちの健やかな成長と喜びに繋がっていることを示しています。

・園生活全体を通じてお子さまは楽しく通えていますか？：「はい」97.4％

・園の保育理念や方針に沿った保育が行われていますか？：「はい」85.8％

2. 職員に対する高い信頼と評価

「職員はお子さまのことを理解して接していると感じますか？」に対し、96.0%が「はい」と回答 。一人ひとりの個性に寄り添う保育姿勢が、保護者の方々との強い信頼関係の礎となっています。

・職員はお子さまのことを理解して接していると感じますか？：「はい」96.0％

・職員の言葉遣いは適切だと感じますか？：「はい」96.8％

・職員の身なり・清潔感は適切だと感じますか？：「はい」99.1％

・担任とのコミュニケーションは取れていますか？：「はい」94.1％

3. 園の様子を伝える情報発信と施設環境

保護者の皆様へのお便りである「きらきらだより」やドキュメンテーション等を通じ、園での活動を可視化する取り組みも支持されています。

・園やクラスの様子は分かりやすく伝えられていますか？：「はい」93.8％

・施設・設備や生活面での環境に満足していますか？：「はい」91.4％

・睡眠・排泄・着脱など生活面での配慮に満足していますか？：「はい」93.4％

日々の保育において、一人ひとりの子どもの発達や特性を丁寧に理解し、寄り添い続けてきた保育士や関係職員の

姿勢が、保護者の皆さまの安心と信頼につながった結果であると受け止めています。

今後も、子どもたちの「育ち」を大切にした質の高い保育を提供してまいります。

■「ヒューマンスターチャイルド」とは

2004年に横浜市青葉区で認可保育所「スターチャイルド 江田ナーサリー」開園を皮切りに「スターチャイルド」のブランドで保育所の需要がある横浜市、川崎市、さいたま市の3市、2023年4月には東京都港区、中野区に認可保育所を開園。認可保育所を42園運営するほか、首都圏エリアで事業所内保育所11園を受託運営しています（2025年4月1日現在）。デザイン性の高い施設や食材にこだわった給食など、安全で工夫を凝らした保育環境が特長です。

2024年4月より、学童保育事業へ参入。文京区都型学童≪スターチャイルド学童クラブ千駄木校≫、2025年４月には千代田区≪スターチャイルド学童クラブ和泉橋≫開校。横浜市内では、金沢区釜利谷小学校、神奈川区斎藤分小学校、港南区芹が谷南小学校における放課後キッズクラブの運営を受託しています。

さらに、2025年５月より「こどもサポート広場minatos綱島店（横浜市港北区）・白楽店（横浜市神奈川区）」、2025年12月1日より「こどもサポート広場minatos宮崎台店（川崎市宮前区）」にて、児童発達支援・放課後等デイサービス事業も展開しております。

また、インドネシアやマレーシアなど海外展開を進め、日本式保育のノウハウを活かした保育サービスを、グループ会社を通じて提供しています。

また、インドネシアやマレーシアなど海外展開を進め、日本式保育のノウハウを活かした保育サービスを提供しています。

●ヒューマンスターチャイルドWEBサイト：https://www.starchild.jp/

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

ヒューマンスターチャイルド株式会社 会社概要

●代表者：代表取締役 川下 裕左

●所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1第6安田ビル5階

●設立：1994年6月

●資本金：9,000万円

●URL：https://www.starchild.jp/(https://www.starchild.jp/)

ヒューマンアカデミー株式会社 会社概要

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿プライムスクエア1階

●設立：2010年4月

●資本金：1,000万円

●URL：https://manabu.athuman.com/