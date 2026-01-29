「ICC キッズ・プログラム 2024」が、令和7年度「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」において優秀賞（大企業部門）を受賞

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（以下、NTT東日本）は、令和7年度「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」（以下、「いーたいけんアワード」）において、NTT東日本が運営するNTTインターコミュニケーション・センター [ICC]（以下、ICC）の展覧会「ICC キッズ・プログラム 2024 キミ( ).コード( ).セカイ( )」が、優秀賞（大企業部門）を受賞しました。

1. 「いーたいけんアワード」について

受賞式の様子「優秀賞」ロゴ

「いーたいけんアワード」※１は文部科学省が主催し、社会貢献活動の一環として青少年の体験活動に関する優れた取り組みを行っている企業を表彰するものです。

特に優れた実践を行った企業を「文部科学大臣賞」、優れた実践を行った企業を「優秀賞」、特定のテーマ・分野などにおいて顕著な取り組みを行った企業を「特別賞」、今後の取り組みに期待ができる企業を「奨励賞」としています。2025年度は63社からの応募がありました。

※１：令和７年度 青少年の体験活動推進企業表彰：文部科学省 (mext.go.jp)(https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/2025/index.html)

2. 受賞対象「ICC キッズ・プログラム 2024 キミ( ）. コード( ). セカイ( )」について

「ICC キッズ・プログラム 2024 キミ( ).コード( ).セカイ( )」※２は、メディア・アート作品を規則性、ランダム性、自律性、数学などのプログラミング的な視点から鑑賞・体験できる展覧会として、2024年7月23日～8月25日に開催しました。会期中には約4,800名の方が参加し、「もっとプログラミングをやりたい」「ディスプレイに触れて音やイメージがでることが面白かった」など好意的な声が寄せられました。

2020年度より小学校でプログラミング教育が必修化され、「論理的思考力や創造性、問題解決能力などの育成」が求められる中、本展覧会はこうした社会的背景にも呼応しています。多様なメディア・アート作品の展示鑑賞やワークショップを通じて、物事を論理的に分析・分解し、段階的にとらえるプログラミング的思考を、鑑賞・体験の両面から学べる場を提供しました。

共同キュレーターには甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授 高尾俊介氏を迎え、ICC学芸員鹿島田知也とともに企画を実施しました。7組の出品作家（北千住デザイン、ｻｽｶｯﾁ + ksmt、避雷、宮内暖笑、椋木新、mole^3、Lily）による作品展示に加え、会期中は出品作家やキュレーターらによる、各作品のテーマや特徴に沿ったワークショップ、ギャラリーツアーなどさまざまなイベントも開催し、子どもたちが興味・関心を深められる場を創出しました。

これらの取り組みが高く評価され、令和７年度「いーたいけんアワード」で「優秀賞」を受賞しました。

※２：▶ICCキッズ・プログラム2024(https://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2024/icc-kids-program-2024-you-code-world/)

北千住デザイン《スリットスキャンの構造》2021年 撮影：木奥恵三宮内暖笑《live~ drawing~ 2》2024年 撮影：木奥恵三避雷《うまれる，かかわる，またうまれる，》2024年 撮影：木奥恵三

3. ICCについて

ICCは、日本の電話事業100 周年（1990 年）の記念事業として1997 年4 月19 日に東京／西新宿の東京オペラシティタワー内に開館した、NTT 東日本が運営する文化施設です。

コミュニケーションをテーマに、科学技術と芸術文化の交流を促進し、メディア・テクノロジーを介した「文化」を支援するための施設です。

主にメディア・アート※３作品を中心とした展覧会やシンポジウムなどのイベントを通じて、人々に開かれたオープンなスペースとして広く親しまれています。

また、子どもから学生、社会人まで幅広い層に向けた"教育普及活動"を通じて、現代のメディア環境への理解を深めることをめざしています。さらに教育機関や企業による研究開発事例の展示など幅広い活動を行っています。

※３メディア・アート：コンピュータをはじめとするさまざまな先端メディア・テクノロジーを使用したアート作品を総称する言葉。

4. ICCの今年度の活動について

企画展「知覚の大霊廟をめざして--三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」

ICCでは開館前のプレ活動期間より、さまざまな形で作品を発表してきた三上晴子の没後10年を機に、1990年代後半以降のインタラクティヴ・インスタレーションを複数展示し、三上の活動をメディア・アート的側面から振り返る展覧会を2026年3月8日まで開催しています。三上の大型インスタレーション作品3点を同時に展示する機会は国内外でも初めてのこととなります。

▶ICC企画展 2025(https://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2025/toward-a-mausoleum-of-perception-mikami-seiko-s-Interactive-art-installations/)

5. 今後の取り組み

NTT東日本は、ICC キッズ・プログラムをはじめとするICCの活動を通じて、科学技術と芸術文化の対話を促進し、豊かな未来社会の創造に貢献していきます。

また、次世代を担う子どもたちが「楽しく学べる場」であり続けられるよう、NTT東日本グループ一体となって体験活動を継続的に推進していきます。

6. 本件に関するお問い合わせ先

NTT東日本株式会社

経営企画部 広報室 宣伝担当

senden-ml@east.ntt.co.jp