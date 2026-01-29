あなたの肩こりはどのタイプ？「鎖骨ほぐし」で大改善！タイプ別「肩こり」の効果的な改善法 2/1(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2026年2月1日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～あなたの肩こりはどのタイプ？～『鎖骨ほぐし』で大改善！」

つら～い肩こりのお悩みはありませんか？多くの人を悩ます肩こりですが、一口に肩こりと言っても、実は人によってタイプが違うそうです。肩こりは、こっている筋肉の違いでタイプ分けができ、そのタイプを見極めることが改善の近道。それを見極めるポイントは、鎖骨にあるのだとか。そこで今回は、タイプ別に肩こりの効果的な改善法を専門医に教えてもらいました。

●肩こり改善の鍵は鎖骨！「鎖骨ほぐし」で大改善！

＜肩こりは肩で何が起きている？＞

＜鎖骨と肩こりの関係＞

＜先生オススメ！肩こり改善法「鎖骨ほぐし」＞

●あなたはどのタイプ？肩こり4つのタイプと改善法１.胸鎖乳突筋タイプ

＜肩こりタイプチェック１.背中を下からかく＞

＜「胸鎖乳突筋タイプ」の鎖骨ほぐし＞

●あなたはどのタイプ？肩こり4つのタイプと改善法２.僧帽筋タイプ

＜肩こりタイプチェック２.「肩の上げ下げ」＞

＜僧帽筋タイプの鎖骨ほぐし＞

●あなたはどのタイプ？肩こり4つのタイプと改善法３.大胸筋タイプ

＜肩こりタイプチェック３.バンザイ＞

＜大胸筋タイプの鎖骨ほぐし＞

●あなたはどのタイプ？肩こり4つのタイプと改善法４.三角筋タイプ

＜肩こりタイプチェック４.腕ねじり＞

＜三角筋タイプの鎖骨ほぐし＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C_6SkdZtnww ]

