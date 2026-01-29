第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2026 (2026年2月4日(水)～6日(金)：東京ビッグサイト) 出展のご案内

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、2026年2月4日(水)・5日(木)・6日(金)の期間、東京ビッグサイトにて行われる「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2026」に出展いたします。

■第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2026 の詳細

・日時：2026年2月4日(水)・5日(木)・6日(金)

・時間：10：00～18：00 (6日のみ17：00まで)

・会場：東京ビッグサイト（東、西、南展示棟）

・住所：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

・ブースナンバー：東8-T48-11

・公式サイト：

https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

※会場案内図や、アクセスにつきましては上記URLからご確認下さい。

■ 主な展示内容

１. インバウンド市場を意識した「日本のお土産」シリーズ

訪日外国人需要の回復・拡大を背景に、“日本らしさ”を直感的に伝える雑貨・土産アイテムを強化。サンリオキャラクター等の世界的に認知度の高いキャラクターを軸に、幅広い価格帯や売り場展開を想定した商品をラインナップします。

・サンリオキャラクターのアクリルキーホルダー/アクリルマグネット

・富士山/寿司/和柄等、日本ならではのモチーフを取り入れたキーホルダーやマグネット

・木の切り株に日本イメージをプリントした、天然素材×和テイストの木製置物

軽量小型の商品構成のため、空港売店、観光地土産店、バラエティショップなど、様々な業態に対応可能です。

売り場を想定した具体的な商談を展示会場で

本展示では、単なる商品紹介に留まらず、売り場展開・ターゲット・価格帯を意識した提案を重視しています。

インバウンド対策の強化、新たな定番商品の発掘、売り場の鮮度向上を検討されている小売店様・バイヤー様は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。