【TGC×TBS】本日より観覧募集スタート！第2弾出演者ラインアップ発表！モデルに安斉星来、希空、米澤りあらが出演！ＴＢＳラジオ「超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。」公開収録決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO、以下：TGC）と株式会社TBSテレビ（以下、TBS）は、2026年2月11日（水・祝）に「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」を開催いたします。

「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」は、TGC20周年イヤーとなった昨年３月に初めて開催され、総体感人数はのべ約301,200人を記録し(来場者数：のべ約1,200人/視聴者数：のべ約300,000人)、TGCとTBSによる唯一無二の祭典となりました。２回目の開催となる本イベントのテーマは「SWEET AKASAKA ー甘くて、ときめく、特別な赤坂へ。ー」。とろけるようにスウィートな１日をお楽しみください。

■第２弾！ ステージを華やかに彩るファッションショーモデル出演者ラインアップを発表！

上段左から：【出演モデル】安斉星来、市川美織、小國舞羽、川口ゆりな、鈴木曉（WATWING）、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、下段左から：なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ ※50音順

２部構成で行われる本イベント。第１弾出演者ラインアップではＭＣである丸山礼、１部のステージにしなこ、２部のステージにTBS系で放送中の金曜ドラマ『DREAM STAGE』に登場する期間限定ボーイズグループ・TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）、加えて志賀李玖が所属するICEx、HOJIN、ISAACが所属するKAJA、松瀬太虹が所属するThe Right Lightの出演を解禁。このたび、第２弾出演者ラインアップの発表ではステージを華やかに彩るファッションショーモデルを解禁します！

前回実施されたＴＧＣ出演者によるファッションショー「TGC AKASAKA COLLECTION」。今回も豪華な出演者によって実施されることが決定。バレンタインムードの甘く、ときめくステージを華やかに彩るファッションショーモデルとして安斉星来、市川美織、小國舞羽、川口ゆりな、鈴木曉（WATWING）、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ（※５０音順）が出演！ ＴＧＣとＴＢＳのコラボならではのステージをお届けします！

■ＴＢＳラジオ「超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。」公開収録を開催！

今をときめくアイドルグループ・超ときめき(ハート)宣伝部が“宣伝部員”として様々なコンテンツを紹介するＴＢＳラジオ「超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。」（毎週日曜よる９時３０分～）。宣伝部員の等身大の言葉で、リスナーの心に感動と興奮をダイレクトにお届けする“体験型ＰＲ”番組です。

そんな「超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。」が、本イベントの１部のステージにて公開収録を開催することが決定しました！番組としても公開収録は初の試みであり、超ときめき(ハート)宣伝部のメンバーから２名が出演し、豪華ゲストとともにスペシャルトークを繰り広げます。出演メンバーの詳細は今後イベント公式ＳＮＳにて発表！ お見逃しなく！

また、本イベントのＭＣを、丸山礼とともに南後杏子ＴＢＳアナウンサーが務めることが決定しました。現在、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（毎週土曜あさ９時３０分～）で共演中の丸山と南後。ふたりが息の合った進行でステージを盛り上げます！

■１日限りのスウィートなステージをお送りする各部の観覧募集を開始！

イベント公式サイトでは各部の観覧希望者の募集を本日より開始します！応募は２月３日（火）よる１１時５９分まで！１日限りのスペシャルでスウィートなステージを会場でお楽しみください。

ＴＧＣ×ＴＢＳによる赤坂からエンターテインメントを発信する「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」！ まだまだ出演者を続々と発表！ 詳細はイベント公式サイトや公式ＳＮＳをチェックしてください。

【 TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC 開催概要 】

イベント名称：TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC

開催日時：２０２６年２月１１日（水・祝）

1部：午後１：００～午後２：００

２部：午後４：００～午後５：００

会場：TBS赤坂BLITZスタジオ・赤坂サカス広場

入場：無料

観覧募集：https://www.tbs.co.jp/kanran/check/TAC_TGC_event2026.html

※応募締め切りは２月３日（火）よる１１時５９分

出演者：

１部

【from TGC】安斉星来、市川美織、小國舞羽、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

【アーティスト】しなこ

２部

【from TGC】安斉星来、川口ゆりな、鈴木曉（WATWING）、とうあ、なごみ、希空、土方エミリ、MON7A、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ 他 ※50音順

【アーティスト】TORINNER、ICEx、KAJA、The Right Light

MC：丸山礼、南後杏子（ＴＢＳアナウンサー）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/tbstgc2026/

主催：株式会社TBSテレビ

企画プロデュース：東京ガールズコレクション実行委員会

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

