一次発酵はひと晩、冷蔵庫でほったらかし。成形しているうちに、二次発酵できちゃう大雑把なパン。「夜まぜて朝ふっくらつくりおき米粉のおおざっパン」1月30日発売

写真拡大 (全13枚)

辰巳出版株式会社


　生地はぐるぐる混ぜるだけ。冷蔵庫でゆっくりお休みさせて、 翌日、好きな時間に焼けば“ ほわほわ”の焼きたてパンが味わえる。


　そんな夢のような米粉パンが、ついに完成しました。米粉パンを作り続けて10年。4人の子どもを育てながらの毎日は、いつもバタバタ。そんな暮らしの中で、パンを作ることは、正直ちょっと大変。


　でも、子どもたちは米粉のパンが大好きなのです。


「もっと気軽に、簡単に。家事の合間で焼ける、米粉パンが作れたら... 」そんな思いから、レシピ開発が始まりました。最初は、小麦パンのように“生地を作り置きしておく”なんて、 米粉パンでは無理かもしれないと思いました。なぜなら、米粉にはグルテンがなく、 ガスを抱え込む力がとても弱いから。「発酵は短時間しかもたない」──それが常識でした。


　ところが、失敗を繰り返すうちに、ある事に気づいたんです。生地のつながりが切れてしまっても、 もう一度こね直せば、ちゃんと復活する!この“発見”が、「つくりおき 米粉のおおざっパン」のはじまりでした。


　生地作りはおおざっぱで大丈夫。冷蔵庫で気楽に寝かせても大丈夫。水分としっかりなじんだ生地は、よくふくらみ、焼き上がりもしっとりです。


　初心者の方も、忙しい方も、安心して挑戦できる米粉パンのレシピ。この本では、基本の生地をベースに、甘い系、ハード系、パンの種類に合わせて配合を変え、3種類の生地をご紹介しています。好み


に合わせて、どんなパンでも焼けちゃいます。そんな自由さも「おおざっパン」の魅力です。このパンが、皆さんの日々に寄り添い、 家族が思わず笑顔になる時間を届けられたら嬉しいです。



　　　　基本のおおざっパン

型なしでできる！ふんわりちぎりパン

　　　カボチャうずまきパン


　　　　　最速メロンパン

　　　ふんわりシナモンロール

　　パリッもちベーコンエピ


　　　　本格フランスパン

　オーブントースターで！米粉ピザ

　　ペッパーガーリックベーグル


書籍情報



書　名：夜まぜて朝ふっくらつくりおき米粉のおおざっパン


著　者：森のコメパン　森かな


発　行：株式会社日東書院本社


発売日：2026年1月30日


定　価：1,870円（本体1,700円+税）


体　裁：B5判（縦257×横182mm）


／96ページ／オールカラー



▶Amazonで購入する


https://amzn.asia/d/6O2xTg7


▶楽天ブックスで購入する


https://books.rakuten.co.jp/rb/18443982