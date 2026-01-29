一次発酵はひと晩、冷蔵庫でほったらかし。成形しているうちに、二次発酵できちゃう大雑把なパン。「夜まぜて朝ふっくらつくりおき米粉のおおざっパン」1月30日発売

辰巳出版株式会社

生地はぐるぐる混ぜるだけ。冷蔵庫でゆっくりお休みさせて、 翌日、好きな時間に焼けば“ ほわほわ”の焼きたてパンが味わえる。

そんな夢のような米粉パンが、ついに完成しました。米粉パンを作り続けて10年。4人の子どもを育てながらの毎日は、いつもバタバタ。そんな暮らしの中で、パンを作ることは、正直ちょっと大変。

でも、子どもたちは米粉のパンが大好きなのです。

「もっと気軽に、簡単に。家事の合間で焼ける、米粉パンが作れたら... 」そんな思いから、レシピ開発が始まりました。最初は、小麦パンのように“生地を作り置きしておく”なんて、 米粉パンでは無理かもしれないと思いました。なぜなら、米粉にはグルテンがなく、 ガスを抱え込む力がとても弱いから。「発酵は短時間しかもたない」──それが常識でした。

ところが、失敗を繰り返すうちに、ある事に気づいたんです。生地のつながりが切れてしまっても、 もう一度こね直せば、ちゃんと復活する!この“発見”が、「つくりおき 米粉のおおざっパン」のはじまりでした。

生地作りはおおざっぱで大丈夫。冷蔵庫で気楽に寝かせても大丈夫。水分としっかりなじんだ生地は、よくふくらみ、焼き上がりもしっとりです。

初心者の方も、忙しい方も、安心して挑戦できる米粉パンのレシピ。この本では、基本の生地をベースに、甘い系、ハード系、パンの種類に合わせて配合を変え、3種類の生地をご紹介しています。好み

に合わせて、どんなパンでも焼けちゃいます。そんな自由さも「おおざっパン」の魅力です。このパンが、皆さんの日々に寄り添い、 家族が思わず笑顔になる時間を届けられたら嬉しいです。

基本のおおざっパン型なしでできる！ふんわりちぎりパンカボチャうずまきパン最速メロンパンふんわりシナモンロールパリッもちベーコンエピ本格フランスパンオーブントースターで！米粉ピザペッパーガーリックベーグル

書籍情報

書 名：夜まぜて朝ふっくらつくりおき米粉のおおざっパン

著 者：森のコメパン 森かな

発 行：株式会社日東書院本社

発売日：2026年1月30日

定 価：1,870円（本体1,700円+税）

体 裁：B5判（縦257×横182mm）

／96ページ／オールカラー

▶Amazonで購入する

https://amzn.asia/d/6O2xTg7

▶楽天ブックスで購入する

https://books.rakuten.co.jp/rb/18443982