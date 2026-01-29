ベクターHDとBlue Planet-works社、 安全性を重視したAIソリューションの提供に向けて協業へ

株式会社ベクターホールディングス

株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 美和子、以下「ベクターHD」）と株式会社Blue Planet-works（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂尻 浩孝、以下「Blue Planet-works社」）は、安全性を重視したAIソリューションの提供に向けて協業を進めてまいります。その第一段階として、ベクターHDはBlue Planet-worksの100％子会社である株式会社ITガードと販売店契約を締結し、ゼロトラスト型エンドポイントセキュリティ製品「AppGuard」の取り扱いを開始いたします。

1. 背景

近年、生成AIやデータ活用の広がりにより、AIは企業活動のみならず、個人の業務や日常生活においても身近な存在となっています。一方で、AIの利用が進むほど、端末への不正侵入や情報漏えいといったリスクは複雑化し、従来の対策だけでは十分とは言い切れない局面が生じています。とりわけ近年は、ランサムウェア被害やサプライチェーンを起点とした攻撃の増加により、企業の重要情報が狙われる事例が相次いでいます。事業活動の基盤となる情報を脅威から確実に守るため、端末とデータの双方に対して、実効性のある対策を講じる重要性が一段と高まっています。

2. 協業方針

両社はこうした課題に対応するため、AI時代に適したセキュリティの在り方として、端末（エッジ）とデータを役割に応じて分けて守るアプローチを軸に協業を進めます。端末側では、良いと定義された命令しか動作させない要塞型セキュリティソフトウェア「AppGuard」を採用し、不正なプログラムが侵入しても発症させない防御で被害の拡大を抑え、重要情報を守りやすい環境の構築を図ります。また、データについては、暗号化したまま計算を行う完全準同型暗号（FHE）技術の活用を視野に入れ、AI処理の過程においても情報の秘匿性を確保することを目指します。

3. 今までと異なる新しいカタチのエンドポイントセキュリティ対策「AppGuard」の取り扱い開始

こうした協業方針に向けた最初の取り組みとして、ベクターHDは「AppGuard」製品の取り扱いを開始します。創業以来、日本最大級のソフトウェアライブラリ・販売サイトを運営してきた信頼と実績を基盤に、長年にわたり培ってきたソフトウェア流通および導入支援の知見を活かし、個人向け・法人向けそれぞれの導入ニーズに応じた販売体制で展開してまいります。

・個人利用や少人数での導入を想定するお客様向け

→同社が運営するダウンロードソフト販売サイト「ベクターPCショップ」を通じたオンライン販売

・全社導入やサポートが必要な法人のお客様向け

→導入規模や利用環境に応じた個別提案による販売

4. 今後の展望

ベクターHDとBlue Planet-worksは、エッジの安全性を確保することを起点に、データ保護やAIサービス基盤への応用を段階的に進めることで、より高度なAI活用を支える環境の構築を目指します。本協業を通じて、業務効率化やサービス高度化といったAIの利便性を享受しながらも、情報資産の安全性が確保される社会の実現に向けた取り組みを着実に進め、企業、個人、そして社会全体が安心してAIを活用できる基盤づくりに貢献してまいります。

AppGuard製品特設ページはこちら :https://pcshop.vector.co.jp/service/catalogue/appguard/?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=AppGuard&utm_id=314975164ベクターPCショップ

■「AppGuard」について

AppGuard（アップガード）は、マルウェアなどの攻撃命令や、攻撃者が遠隔操作で攻撃命令を実行しようとしても“攻撃命令を実行させない”セキュリティ製品です。

従来のセキュリティ対策が「検知して対処する」方式であるのに対し、AppGuardは“業務に必要な命令だけを実行させる”ことで攻撃そのものを成立させません。

この「要塞化」というアプローチによって、従来の対策では検知することも難しかった未知のマルウェアやゼロデイ攻撃も未然に封じ込めます。

人員やリソースに依存せず、高い防御力と低い運用コストを両立するMade in Japanの特許技術として、多くの企業に選ばれています。この技術は2000年代にアメリカ国内で開発が進められましたが、2017年にBlue Planet-worksがその特許技術、知財を含むAppGuard事業を買収し、当初の米国チームから日本国内の開発チームが引き継いで製品の開発、改善を行っています。海外では米政府関連機関にも導入されており、日本国内は2018年より販売が開始され、大手航空会社や大手旅行会社、大手監査法人等において導入が進み、累計で20,000社(※)を超える企業に採用されてきました。

(※) 2025年2月時点での国内における導入社数（累計）

■「ベクターPCショップ」について

ベクターPCショップは、1999年に開設されたダウンロードソフト専門のオンライン販売サイトです。「すぐ欲しい！」「あれが欲しい！」といったニーズに応える豊富なラインアップを取り揃え、目的に合ったソフトをインターネット経由ですぐに購入・ダウンロードできます。25年以上にわたり、個人・法人を問わず多くのお客様にご利用いただいており、安心・安全なソフトウェア流通のプラットフォームとして、信頼と実績を築いてきました。

公式サイト：https://pcshop.vector.co.jp/service/

＜株式会社Blue Planet-works＞

株式会社Blue Planet-worksは、「サイバー攻撃は完全に防ぐことができるという、新しい常識をつくる。」をミッションに掲げ、革新的な「AppGuard」のテクノロジーをベースとしたサイバーセキュリティ製品及びサービスを提供する日本発のグローバル・サイバーセキュリティ・カンパニーです。

公式Webサイト：https://www.appguard.co.jp/

＜株式会社ベクターホールディングス＞

株式会社ベクターホールディングスは、インターネット黎明期の1989年に設立され、国内最大級のソフトウェアダウンロードサイト「Vector」を通じて日本のIT文化を築いてきました。現在は、電子契約サービス「ベクターサイン」などを展開するとともにAIインフラ事業にも参入し、人とテクノロジー、そして地域と共に進化する社会の実現を目指しています。

公式Webサイト：https://corp.vector.co.jp

AI事業サービスサイト：https://ai.vector.co.jp/

【お問い合わせ】

株式会社ベクターホールディングス 広報・IR室

TEL：03-6304-5207 e-mail：prmgr@vector.co.jp