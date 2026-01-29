【受賞】ハイブリッドアクションRPG『Aeruta（アルタ）』が台北ゲームショウ2026にて「ベストビジュアルアート賞」大賞を受賞！2月の大型アップデート情報も先行公開

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、開催中の「台北ゲームショウ2026」にて、自社がパブリッシングを行う『Aeruta（アルタ）』がインディーズゲーム部門の「ベストビジュアルアート賞（Best Visual Art）」大賞を受賞したことをお知らせいたします。

あわせて、2026年2月12日（木）に実施予定の「アップデートVer.1.2.0」の内容を先行公開いたします。

■台北ゲームショウ2026にて「ベストビジュアルアート賞」大賞を受賞！

アジア最大級のゲームの祭典「台北ゲームショウ2026」にて、『Aeruta（アルタ）』が栄えある「ベストビジュアルアート賞（Best Visual Art賞）」大賞を受賞しました。日本のアニメーションを彷彿とさせる魅力的なアートスタイルと、存在感のあるキャラクターデザインが、審査員から「プレイする喜びを感じさせる」と高く評価され、栄えある大賞に輝きました。

開発元「FromDawn Games」Angela氏のコメント： デビュー作で『ベストビジュアルアート賞』を受賞することができ、大変光栄に存じます。数々の困難を恐れず、共に粘り強く歩んできたチームメンバー、そして常に温かい声援を送ってくださるプレイヤーの皆様に心より感謝申し上げます。皆様の存在が、私たちの進み続ける力となりました。

FromDawn Gamesは、ゲームへの情熱と初心を忘れることなく、これからも皆様に力を与えられるような作品を作り続けてまいります。本日は誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

◆【受賞記念】公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーン開催！

今回の「ベストビジュアルアート賞」大賞受賞を記念し、公式Xアカウント（@Aeruta_official）にてインディーゲーム専門サイト「Indie Freaks」とコラボした特製ピンバッジが10名様に当たるキャンペーンを開始いたしました。

【キャンペーン期間】

2026年1月29日(木) ～ 2月11日(水) 23:59

【応募方法】

本作のX公式アカウント(@Aeruta_official)をフォロー

#Aerutaをつけて引用リポスト



【キャンペーンポストURL】

https://x.com/Aeruta_official/status/2016749196507017236

【景品詳細】

「Indie Freaks」コラボレーション特製ピンバッジ 10名様

■2月12日実施「アップデートVer.1.2.0」情報先行公開

現在、２月12日実施予定で鋭意制作中の「バージョン1.2.0」では、冒険と経営をさらに深く楽しめる新要素を多数追加予定です。詳細は順次公開してまいりますので、続報にご期待ください。

※アップデートVer.1.2.0の配信予定日は開発状況によって変更される可能性がございます。



サブクエストシステム: 定期的な目標と報酬を提供し、プレイに新たなリズムを生みます

追加ショートストーリー: 特定条件で発生する、キャラクターたちの新たな一面を描いた物語

デコレーション要素の拡張: 仲間である「パティ」の新たな装飾アイテムが追加

ユーザビリティ向上: UI/UXの改善および不具合修正により、さらに快適なプレイを実現

■Aeruta（アルタ）について

キツネの少女「チャヤ」は、幼い頃からの夢だった冒険者を目指して冒険者ギルドのミッションに挑戦していました。

ところが、あるミッション中の出来事をきっかけにパン屋のオーブンを壊してしまい、修理のためパン屋で働くことになります。

ある日、偶然見つけた「アルタクリスタル」のかけらが、世界を揺るがす大きな事件へと繋がっていくのでした……。

『Aeruta（アルタ）』は、ダンジョン探索のアクションパートとパン屋経営のシミュレーションパートが融合した、ハイブリッドアクションRPGです。

プレイヤーは主人公チャヤとして、「アルタクリスタル」を巡る冒険とパン屋の再建を目標に、パンと冒険が紡ぐ物語をお楽しみいただけます。



◆主な特徴

ダンジョン探索（アクションパート）

アクションパートでは、パンの素材を手に入れるため、鞭、麺棒、レイピアの三種類の武器を使用しながらダンジョンを冒険します。

ダンジョンでは多くのモンスターたちに加えて、さまざまなトラップが仕掛けられており、かわいい見た目の一方で歯ごたえのあるアクションをお楽しみいただけます。

パン屋経営（シミュレーションパート）

アクションパートで集めた素材を使ってパンを販売します。

焼き上げたパンを素早く品出しして、お客さんが並んだら急いでレジ打ちして会計を済ませましょう。

お客さんが落としたゴミは素早く掃除するなど、効率よく働いて借金返済のためにお金を稼ぐことがポイントです。

また、新たな素材を使用することで新しいパンの開発をすることもできます。

お店やスキルのアップグレード

稼いだお金を使って、パン屋の修理やダンジョン挑戦時のステータスを上げることができます。

また、パン屋があるコムギ広場全体の開発を行うことで、より多くのお客さんがパン屋に来店し、売上アップを目指すことができます。

物語を彩るさまざまなコンテンツ

ストーリーを進めることで、冒険やパン屋の経営を支えてくれる仲間たちが登場します。

彼女たちとの好感度を上げることで解放されるキャラクターエピソードでは、それぞれの想いが描かれた特別なイベントを見ることができます。

さらに、物語の途中にはランゲームやリズムゲームなどのミニゲーム要素もあり、正式リリースでは新システム「パティ牧場」を実装しました。生地のモンスター「パティ」を仲間にして育てることで、素材集めの冒険に出かけたり、パン屋の仕事を手伝ってもらったりできます。

より遊び方が多彩に広がった『Aeruta（アルタ）』の世界を、ぜひお楽しみください！

◆基本情報

タイトル：『Aeruta（アルタ）』

ジャンル：ダンジョン探索×パン屋経営ハイブリッドアクションRPG

対応機種：Steam

プレイ人数：１人

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語

価格：1,980円（税込）

Steamページ：https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Aeruta_official

公式サイト：https://aeruta.startgravity.jp/

◆会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/

◆START with GRAVITY

「START with GRAVITY」は、

世界中にあるコンシューマー・インディーゲームの中から

人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、

パブリッシングしていくプロジェクトです。

公式サイト：https://startgravity.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) FromDawn Games Ltd. All rights reserved. (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。