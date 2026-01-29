「令和8年度　消防防災関連の重点施策」と題して、総務省 消防庁 畑中 雄貴氏/中嶋 仁美氏/安藤 陽氏/池町 彰文氏/生田 優人氏/有村 祐輝氏によるセミナーを2026年3月6日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

令和８年度 消防防災関連の重点施策

[セミナー詳細]

[講 師]

総務省 消防庁

総務課 理事官 畑中 雄貴 氏

技術戦略室 消防技術専門官 中嶋 仁美 氏

救急企画室 課長補佐 安藤 陽 氏

防災情報室 課長補佐 池町 彰文 氏

防災課 災害対策官 生田 優人 氏

地域防災室 課長補佐 有村 祐輝 氏

[日 時]

２０２６年３月６日（金） 午後１時～４時５０分

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞総務省消防庁の概要及び予算について

畑中 雄貴 氏【13：00～13：30】

大船渡市林野火災等を踏まえた緊急消防援助隊等の車両・資機材の整備や消防防災分野のDXの推進など、消防防災体制の充実強化に取り組むための令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算案に計上した主要事業について説明する。

１．総務省消防庁の概要

２．令和７年度総務省消防庁補正予算

３．令和８年度総務省消防庁当初予算案

４．質疑応答／名刺交換

＜２＞消防防災分野における研究開発の推進について

中嶋 仁美 氏【13：40～14：10】

消防庁では、消防防災分野における課題解決や重要施策推進に資するため消防防災科学技術研究推進制度により研究開発を推進している。本講演では、消防防災分野の研究開発施策等について説明する。

１．消防防災分野の研究開発施策

２．革新的技術に係る消防防災分野のニーズ

３．採択課題の紹介

４．質疑応答／名刺交換

＜３＞救急業務における現状と今後の展望について

安藤 陽 氏【14：20～14：50】

高齢化の進展に伴い増加する救急搬送件数などの現状をはじめ、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、薬剤情報や診療情報等を取得する取組（マイナ救急）の今後の展望を中心に紹介する。

１．救急業務の現状と課題

２．マイナ救急の現状と課題

３．質疑応答／名刺交換

＜４＞防災情報通信施策の現状や今後の展望について

池町 彰文 氏【15：00～15：30】

昨今のＩＣＴの進展や近年の大規模災害を踏まえ、防災機関においては、高度で強靱な情報通信体制の構築や災害時の確実かつ迅速な住民への情報伝達がより一層求められているところである。本講演では、防災情報通信施策の現状や今後の展望について説明する。

１．消防防災通信ネットワークの現状と課題について

２．災害時の住民への情報伝達について

３．質疑応答／名刺交換

＜５＞近年の災害と防災施策について

生田 優人 氏【15：40～16：10】

近年、風水害をはじめとした災害が頻発化・激甚化する中にあって、国民の生命と財産を守る防災行政もこれまでの対応や課題を糧としてアップデートを図っていく必要がある。防災行政に係る知見を一層深めていただくため、近年の災害を踏まえた防災関係法制度の体系とともに、それらを踏まえた防災関係施策の状況を説明する。

１．災害対策関係法制について

２．防災関係施策の動向について

３．質疑応答／名刺交換

＜６＞消防団を中核とした地域防災力の充実強化について

有村 祐輝 氏【16：20～16：50】

消防団は地域防災力の中核としての重要な役割を担っている。平成２５年に制定された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を踏まえ、消防団への入団促進や装備の充実等を進め、地域防災力の充実強化を図っているものの、消防団員数は年々減少し続けており、危機的な状況となっている。こうした消防団の現状・課題や、女性や若者をはじめとする幅広い住民の入団促進策などの消防庁の取組について説明する。

１．消防団の現状・課題

２．消防団の充実強化に係る消防庁の取組

３．質疑応答／名刺交換

